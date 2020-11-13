Забеременела от отчима 11-летняя девочка

По медицинским показаниям девочке прервали беременность

Мужчину подозревают в изнасиловании 11-летней падчерицы в Калининграде, которая забеременела от него, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России Наталья Гацко.

"Следственными органами СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело по обвинению 32-летнего гражданина иностранного государства в совершении изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", — сказала Гацко.

По версии следствия, летом этого года в Калининграде 32-летний обвиняемый, гражданин иностранного государства, вступил в половой контакт с 11-летней дочерью своей гражданской жены. В октябре мать отвела девочку на обследование, где выяснилось, что школьница беременна, о чем медики сразу же сообщили в региональное управление Следственного комитета России.

Подозреваемого задержали, допросили, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сначала мужчина вину в совершенном преступлении не признавал, однако впоследствии от него поступили явки с повинной еще о нескольких совершенных преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы, добавила представитель ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, выявляются другие возможные эпизоды. Ход следствия контролируется лично руководителем СУ СК России по области Дмитрием Бочаровым, оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляется управлением уголовного розыска УМВД России по Калининградской области.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, школьница сначала не признавалась, с кем у нее были интимные отношения, однако после проведения генетической экспертизы стало ясно, что отцом ребенка мог быть отчим. По медицинским показаниям девочке прервали беременность.