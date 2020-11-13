Задержали прямо во время совещания в администрации мэра Томска Ивана Кляйна

В июле 2020 года силовиками был задержан заммэра по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Суд заключил Сурикова под стражу на два месяца. С поста заммэра он уволился.

Мэр Томска Иван Кляйн задержан

Мэр Томска Иван Кляйн задержан силовыми структурами. Об этом стало известно в пятницу, 13 ноября. Информация о задержании градоначальника сначала появилась в томских telegram-каналах, а после — в федеральных СМИ.

«Мэр Томска Иван Кляйн задержан ФСБ. Из здания администрации градоначальника утром вывели в браслетах», — сообщил telegram-канал «Наблюдатель в Томске» утром в пятницу.

По предварительным данным, Кляйн был задержан в администрации во время селекторного совещания.

В региональных управлениях следственного комитета и ФСБ пока информацию не комментируют.

Начальник управления информационной политики и общественных связей администрации Томска Ирина Пахомова на звонки журналистов редакции не ответила. Председатель комитета по информационной политике мэрии Надежда Белоус сказала, что она не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев сказал журналисту портала, что говорить в настоящее время он не может, и положил трубку.

Напомним, что в июле 2020 года силовиками был задержан заммэра по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Суд заключил Сурикова под стражу на два месяца. С поста заммэра он уволился.

Иван Кляйн был избран мэром Томска осенью 2013 года. В 2018 году его переизбрали на второй срок. До должности градоначальника Кляйн являлся генеральным директором компании «Томское пиво». После его ухода с поста гендиректора предприятие возглавила супруга Кляйна Галина.