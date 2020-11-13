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Реки и озера начали покрываться хрупким льдом в Новосибирской области

18:00 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Также стоит уделить пристальное внимание вопросам безопасности детей. Их нельзя отпускать к водоемам и стоит предостеречь от опасности игр на льду.

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На акваториях Новосибирской области начался процесс образования льда

На водных объектах Новосибирской области начался процесс образования льда. Уже сейчас на большинстве озёр области и реках северных районов региона (Кыштовский, Венгеровский, Убинский, Куйбышевский, Барабинский, Усть-Тарский) появляется первый лёд, который еще не прочен и легко ломается под ногами. Специалисты МЧС России предостерегают граждан от выхода на водоёмы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирской области на предстоящие выходные прогнозируется понижение температуры воздуха до -8 градусов, что будет способствовать образованию первого тонкого льда.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на водных объектах, выход на лед в периоды ледостава запрещён.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России обращают внимание на любителей зимней рыбалки. Само по себе это занятие не безопасное, а в данный период – рискованное для жизни. Переохлаждение, обморожения, и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не соблюдают правила безопасности.

Также стоит уделить пристальное внимание вопросам безопасности детей. Их нельзя отпускать к водоемам и стоит предостеречь от опасности игр на льду.

В период с 23 по 29 ноября начнется первый этап межведомственной акции «Безопасный лед», в которой задействованы тысячи специалистов различных министерств, ведомств, муниципальных структур, общественники и добровольцы, что позволит улучшить оперативную обстановку на водоёмах.

Источник: МЧС по НСО

тонкий лед
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