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Жестко задержали - тяжко совершил, объяснили наручники на мэре Томска в Кремле

19:13 13.11.2020 Фото: СКР
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Иван Кляйн был задержан утром 13 ноября прямо во время рабочего совещания. В отношении мэра возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении компании "Томское пиво".

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Кремль объяснил жесткость задержания мэра Томска тяжестью обвинений

Жесткие обстоятельства задержания мэра Томска Ивана Кляйна, вероятнее всего, связаны с тяжестью подозрений в его адрес. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обратили внимание на то, что задержание мэра Томска прошло достаточно жестко, прямо во время селекторного совещания. «Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем», — сказал он.

Иван Кляйн был задержан утром 13 ноября. СМИ сообщали, что его задержали во время рабочего совещания и вывели из здания администрации в наручниках. В отношении мэра возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Ему грозит до семи лет лишения свободы. По версии следствия, мэр Томска превысил полномочия, действуя в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является.

61-летний Кляйн возглавил администрацию Томска в 2013 году. До избрания на пост мэра он руководил «Томским пивом». Кляйн стал директором завода в 1991 году, а спустя четыре года был избран генеральным директором предприятия. С 1997 по 2013 год он был депутатом Томской областной думы. После избрания Кляйна на должность мэра Томска совет директоров «Томского пива» утвердил на пост генерального директора его супругу Галину.

В отношении двух предыдущих мэров Томска также возбуждались уголовные дела. Александр Макаров, который руководил городом с июля 1996-го по декабрь 2006-го, был признан виновным по семи эпизодам обвинения из девяти (одно из них — злоупотребление должностными полномочиями). 15 ноября 2010 года Томский областной суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. В июне 2016 года Макаров вышел из колонии по УДО. Николай Николайчук, руководящий городом с июня 2007 года по июль 2013 года, так же как и Кляйн с Макаровым, был обвинен в превышении должностных полномочий. В декабре 2015-го Советский районный суд Томска приговорил его к четырем годам условно.

акционер директор задержание мэр наручники Иван Кляйн Дмитрий Песков
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От редакции

Есть честные чиновники?

Аноним, 13 ноября 2020 19:27
Нет и при нашей жизни не будет.
Аноним, 13 ноября 2020 19:49
Ещё бы пошерстили бернскую администрацию.
Raven, 13 ноября 2020 20:07
А когда по примеру "ЯМЫФУРГАЛ" будет "ЯМЫКЛЯЙН"

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