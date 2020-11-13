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Продлили поддержку пострадавшему бизнесу в Новосибирской области. Каким отраслям предоставят налоговые каникулы?

19:45 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Всего за прошедший период данной мерой смогли воспользоваться в регионе 305 налогоплательщиков на сумму 808 млн рублей.

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Одна из мер господдержки для предпринимателей региона из пострадавших отраслей продлена на три месяца

Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца. Данной мерой поддержки уже воспользовалось более 300 предпринимателей региона на сумму более 800 млн рублей. Соответствующее решение принято на федеральном уровне.

Предложение дополнительно поддержать предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на 12-м ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как прокомментировал министр экономического развития Новосибирской области, в регионе данная мера поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства, относящихся к пострадавшим отраслям экономики, оказывается с апреля текущего года. Всего за прошедший период данной мерой смогли воспользоваться 305 налогоплательщиков на сумму 808 млн рублей.

Лев Решетников подчеркнул, что продление отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для представителей пострадавших отраслей оказалось востребованной среди региональных налогоплательщиков и своевременной мерой.

Налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 2 апреля 2020 года №409.

бизнес налоговые каникулы налогоплательщик платеж продление Андрей Травников Лев Решетников
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