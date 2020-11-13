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На видео попал голый мужчина, разгромивший фруктовые ряды в супермаркете

22:08 13.11.2020 Фото: Скриншот
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Сначала он лег на яблоки, потом на лимоны, а после потоптался на ананасах и рухнул в проход между торговыми рядами, прихватив с собой вывеску с потолка.

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Голый мужчина разгромил фруктовые ряды в магазине на северо-востоке Москвы

Мужчина без одежды забежал в супермаркет Spar около станции метро «Бабушкинская» в и устроил погром во фруктовом отделе. Эта выходка попала в объектив камер наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «360».

Сначала он лег на яблоки, потом на лимоны, а после потоптался на ананасах и рухнул в проход между торговыми рядами, прихватив с собой вывеску с потолка. В магазине пресс-службе магазина от комментариев воздержались.

Дальнейшая судьба голого мужчины, который разгромил прилавки с фруктами, неизвестна.

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