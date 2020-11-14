По измененной формуле подсчитают зарплату бюджетников

До вступления в силу поправок используется устаревшая схема. Она предусматривает передачу власти в вопросах определения зарплаты бюджетников местным администрациям.

В кабинете министров займутся регулированием дифференциации окладов и ставок

Владимир Путин подписал новый пакет поправок в Трудовой кодекс, где речь идет о получении одинаковых зарплат представителями бюджетного и муниципального сектора. Теперь, вне зависимости от региона и учреждения, выплаты будут совершаться по идентичному алгоритму.

В кабинете министров займутся регулированием дифференциации окладов и ставок. Тут же озадачились вопросом о действующих компенсациях и стимулирующих выплатах. Ответственным лицам придется заняться составлением списка, куда войдут развернутые условия для получения дополнений к окладу.

В Министерстве труда уже сообщили о том, что такой подход считают действенным инструментом для гармонизации условий оплаты труда тех работников, которые исполняют одинаковые обязанности, но проживают в разных регионах.

Обновленная стандартизация для всех бюджетных отраслей

До вступления в силу поправок используется устаревшая схема. Она предусматривает передачу власти в вопросах определения зарплаты бюджетников местным администрациям. Иногда доходило до того, что организации сами устанавливали планку.

Такие сведения озвучил Андрей Исаев из «Единой России», который подчеркнул, что иногда медработники и педагоги, выполняя идентичную работу, получали разную зарплату. Ответственная комиссия должна будет проработать стандарты для каждой отрасли, а потом создать соответствующие подзаконные акты.

Мнения разделились касательно гарантированных выплат в рамках окладов. В Министерстве труда полагают, что гражданам хватит и коридора 50-70%, в то время как представители «Единой России» на показатель ниже 70% не согласны.

Готовящееся равнение на единое значение посеяло волнение среди бюджетников, так как не все поняли точный механизм подсчета. Консультанты же заверили, что ситуации, когда зарплата после внедрения модернизированной схемы упадет, не произойдет.

Реализовывать задумку одним махом никто не собирается. Это пошаговая система, которая растянется вплоть до 2025 года. Более точный интервал «обкатки» новшества в правительстве представят после доработок.

Источник: 1rre.ru