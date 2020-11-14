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У работающих пенсионеров будет ли индексация пенсий с января 2021 года

21:53 14.11.2020 Фото: pxhere.com
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Представители профсоюзов России отметили, что выдвинутая позиция по индексации не соответствует положениям, прописанным в отечественной Конституции.

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В Министерстве труда уже отметили, что никаких изменений в рамках действующего законодательства по пенсионной программе в стране не предусмотрено

Поле внесение поправок в Конституцию, все больше пенсионеров теряются в догадках, пытаясь выяснить у консультантов ПФ — будет ли с января 2021 года индексация пенсий работающим пожилым россиянам или все же придется подождать. Официального решения, обещающего вступления в силу разморозки классического перерасчета в прессу не поступало, но законодатели продолжают рассматривать проекты на заданную тему.

Предложение от ФНПР касательно индексации для работающих пенсионеров

В Федерации независимых профсоюзов составили письмо, главная мысль которого – рассмотрение алгоритма для перерасчета пенсионных выплат тем пожилым россиянам, которые на легальной основе продолжают трудиться. Обращение было передано Владимиру Путину для дальнейшего рассмотрения в высшей инстанции. Информация по этому поводу была обнародована на официальном сайте профсоюзов.

В Министерстве труда уже отметили, что никаких изменений в рамках действующего законодательства по пенсионной программе в стране не предусмотрено. Это позволяет сделать вывод, что никаких существенных сдвигов для трудящихся легально пенсионеров пока что производить никто не собирается. В правительственном финансовом блоке тоже не особо радужно восприняли перспективу выделять средства на пожилых работников, чтобы снова запустить индексацию, замершую на месте с 2016 года. Возобновление перерасчета с равнением на набежавшую годичную инфляцию считают нецелесообразным действием.

Представители профсоюзов России отметили, что выдвинутая позиция по индексации не соответствует положениям, прописанным в отечественной Конституции.

В своем аргументации специалисты опираются на пункты касательно формирования системы пенсионного обеспечения, которая охватывает интересы граждан на основании принципа справедливости и всеобщности.

На что могут рассчитывать работающие пенсионеры России

Аргументируя стремление отстоять интересы работающего пенсионного сообщества, в профсоюзах напомнили о том, что индексация, согласно все той же Конституции, должна производиться хотя бы раз в год. Для этого используется порядок, который прописывается в рамках действующего федерального законодательства. Отсюда следует, что пожилые россияне не делятся на тех, кто трудится официально до сих пор и тех, кто уже отдыхает без трудовых обязанностей.

В тексте сообщения есть упоминание и об октябрьском поручении Владимира Путина.

Глава государства передал поручение членам правительства, где речь шла об изучении вопроса касательно восстановления алгоритма пенсионной индексации. Специалистам потребуется провести колоссальную работу, чтобы прийти к лучшему совместному решению. Потребуется учитывать и собирающиеся годами обязательства, и другие пункты, требующие реализации в интересах застрахованных лиц.

Будет ли перерасчет пособий с января 2021 года

Как бы сильно Союз не ратовал за изменение действующего механизма, конкретики власти так и не смогли добавить. Гражданам, которые трудоустроены официально, приходится довольствоваться только ежегодными августовскими добавками к основе пенсии. Они представляют собой скромные суммы, так как являются отражением стоимости накопленных баллов, которых больше 3 единиц за год собрать попросту невозможно.

В Министерстве финансов индексацию пенсий работающим россиянам назвали «не совсем справедливой». Антон Силуанов полагает, что лучше стоит помочь тем, кто нуждается и не работает. Такие лица могут рассчитывать на получение государственной поддержки, ведь пенсия представляет собой компенсацию заработка, который был утрачен.

Источник: 1rre.ru

перерасчет пособий работающие пенсионеры россия с января 2021 года Антон Силуанов Министерство финансов Конституция России
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От редакции

Будет индексация?

Аноним, 14 ноября 2020 22:38
НВР:
Нет

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