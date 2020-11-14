Черная луна в Скорпионе-2020: влияние новолуния 15 ноября на людей

Луна очень важна для всего живого. Если бы она не стабилизировала ось нашей планеты, то Земля покачивалась бы как юла и сутки длились всего восемь часов.

Эзотерики объясняют это тем, что из-за отсутствия солнечного света на Земле нет положительной энергии

Черную Луну увидят жители Земли. 15 ноября спутник вступит в новую фазу, которая называется «новолуние», пишет cheltv.ru.

В это время Луна находится примерно на одной линии между Солнцем и нашей планетой и не видна земному наблюдателю.

А за несколько дней до новолуния и после него диск месяца приобретает пепельный цвет. Происходит этот потому, что сама Луна слабо светится, прямые солнечные лучи на нее не попадают, отражаются от Земли и преломляются – так и возникает необычный цвет.

Фаза новолуния длится три дня (день до новолуния, само новолуние и следующий день). С нее начинается лунный месяц, который идет в среднем 29,5 суток.

Переходы от одной фазы к другой на глаз плохо уловимы, поэтому в древности время смерти и рождения Луны было особым. Чтобы не пропустить важное событие, жрецы забирались на холмы, крыши зданий и высокие башни и, заметив в небе тонкий серп, возвещали об этом сородичам.

Что предвещает Черная Луна в ноябре

Раньше в это время было принято совершать обряды жертвоприношения, устраивать богатые застолья.

Новолуние было настолько значимым, что в такие дни отменялись посты, прекращалась торговля и любая работа.

Астрологи до сих пор верят, что три дня новолуния являются самыми опасными для психики человека. В это время лучше не планировать важных дел и быть предельно внимательным.

А некоторые даже утверждают, что в новолуние растет преступность и количество аварий на дорогах. Эзотерики объясняют это тем, что из-за отсутствия солнечного света на Земле нет положительной энергии, а отрицательная провоцирует людей на непредсказуемые поступки.

Астрономы, конечно, не видят в новолунии ничего мистического, однако согласны тем, что Луна очень важна для всего живого. Если бы она не стабилизировала ось нашей планеты, то Земля покачивалась бы как юла и сутки длились всего восемь часов.

Человек, животные и растения скорее всего в таких условиях выжить не смогли.