14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Черная луна в Скорпионе-2020: влияние новолуния 15 ноября на людей

15:34 14.11.2020 Фото: pixabay
0

Луна очень важна для всего живого. Если бы она не стабилизировала ось нашей планеты, то Земля покачивалась бы как юла и сутки длились всего восемь часов.

% name% title
Эзотерики объясняют это тем, что из-за отсутствия солнечного света на Земле нет положительной энергии

Черную Луну увидят жители Земли. 15 ноября спутник вступит в новую фазу, которая называется «новолуние», пишет cheltv.ru.

В это время Луна находится примерно на одной линии между Солнцем и нашей планетой и не видна земному наблюдателю.

А за несколько дней до новолуния и после него диск месяца приобретает пепельный цвет. Происходит этот потому, что сама Луна слабо светится, прямые солнечные лучи на нее не попадают, отражаются от Земли и преломляются – так и возникает необычный цвет.

Фаза новолуния длится три дня (день до новолуния, само новолуние и следующий день). С нее начинается лунный месяц, который идет в среднем 29,5 суток.

Переходы от одной фазы к другой на глаз плохо уловимы, поэтому в древности время смерти и рождения Луны было особым. Чтобы не пропустить важное событие, жрецы забирались на холмы, крыши зданий и высокие башни и, заметив в небе тонкий серп, возвещали об этом сородичам.

Что предвещает Черная Луна в ноябре

Раньше в это время было принято совершать обряды жертвоприношения, устраивать богатые застолья.

Новолуние было настолько значимым, что в такие дни отменялись посты, прекращалась торговля и любая работа.

Астрологи до сих пор верят, что три дня новолуния являются самыми опасными для психики человека. В это время лучше не планировать важных дел и быть предельно внимательным.

А некоторые даже утверждают, что в новолуние растет преступность и количество аварий на дорогах. Эзотерики объясняют это тем, что из-за отсутствия солнечного света на Земле нет положительной энергии, а отрицательная провоцирует людей на непредсказуемые поступки.

Астрономы, конечно, не видят в новолунии ничего мистического, однако согласны тем, что Луна очень важна для всего живого. Если бы она не стабилизировала ось нашей планеты, то Земля покачивалась бы как юла и сутки длились всего восемь часов.

Человек, животные и растения скорее всего в таких условиях выжить не смогли.

влияние новолуния новолуние новолуние в скорпионе черная луна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ощущаете смену фаз луны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Истязали детей в туббольнице: ставят камеры видонаблюдения и расследуют уголовные дела в Новосибирске
16:35 14-11-2020
Истязали детей в туббольнице: ставят камеры видонаблюдения и расследуют уголовные дела в Новосибирске
Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артиста
15:54 14-11-2020
Причину смерти и дату похорон Джигарханяна назвали друзья артиста
"Не заслужил": на смехотворную пенсию живет иллюзионист Амаяк Акопян 2
15:39 14-11-2020
Черная луна в Скорпионе-2020: влияние новолуния 15 ноября на людей
15:34 14-11-2020
Черная луна в Скорпионе-2020: влияние новолуния 15 ноября на людей
Это жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в России
15:27 14-11-2020
Это жесть: Заразившихся и умерших с коронавирусом за сутки на 14 ноября подсчитали в России
БердскЗабиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020
15:09 14-11-2020
Забиты до отказа ковидные госпитали пациентами в Новосибирской области на 14 ноября 2020
Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов 1
14:52 14-11-2020
Города России без карантина: Куда можно ехать без боязни подхватить коронавирус. Список регионов
БердскШокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб
14:38 14-11-2020
Шокирующие данные по заразившимся COVID-19 за сутки на 14 ноября в Бердске обнародовал оперштаб
Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду
14:00 14-11-2020
Сократить первый рабочий день 2021 года предложили Минтруду
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
13:43 14-11-2020
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние