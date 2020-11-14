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Шок: Сколько заплатили безмасочники за нелюбовь закрывать лицо только в одной Москве

17:41 14.11.2020 Фото: pexels.com
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В среднем в сутки фиксируется около 1500 нарушений в столичных магазинах и примерно столько же в общественном транспорте.

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Москвичи заплатили 500 млн рублей за нелюбовь к маскам

С начала осени в Москве оштрафовали 102,5 тыс. нарушителей масочного режима.

Как сообщили в Главконтроле, в среднем в сутки фиксируется около полутора тысяч нарушений в магазинах и примерно столько же в общественном транспорте. Общая сумма штрафов могла составить от 410 млн до 512,5 млн рублей.

Кроме того, на юрлиц было составлено 15 тыс. административных протоколов.

Отметим, что сейчас маски и перчатки в Москве необходимо носить во всех общественных местах, в том числе магазинах, торговых центрах, автобусах и метро. Нарушителям грозит штраф в 4–5 тыс. рублей. Также им могут отказать в обслуживании в магазине и не пустить в транспорт.

А 10 ноября в Москве ввели дополнительные коронавирусные ограничения. Так, ресторанам, барам и ночным клубам запретили работать с 23:00 до 06:00. Кроме того, были отменены все зрелищные мероприятия, в том числе новогодние елки.

запрет коронавирус маски ограничения отказы перчатки штраф
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