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Деньги для выплат на детей от 3 до 7 лет еще выделил Мишустин. Всем хватит?

18:21 14.11.2020 Фото: government.ru
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Таким образом в 2020 году на выплаты семьям с детьми будет выделено в общей сложности более 123 млрд рублей из резервного фонда правительства.

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О дополнительном финансировании заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин 12 ноября

Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно в полном объёме. Об этом 14 ноября сообщили на сайте кабмина. Решение правительства - принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу. Речь о дополнительном выделении 62 млрд рублей.

"О выделении Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование их расходных обязательств по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно" - так называется постановление, которое подписал премьер Мишустин.

Таким образом в 2020 году на выплаты семьям с детьми будет выделено в общей сложности более 123 млрд рублей.

О дополнительном финансировании программы, инициированной  Путиным, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин 12 ноября.

По словам главы кабмина, выплаты получат семьи, в которых воспитывается более 4-х миллионов детей указанного возраста.

выплаты кабмин семьям с детьми финансирование Михаил Мишустин
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