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Какие категории пенсионеров дополнительно получают ежемесячные денежные выплаты, озвучил ПФР

23:00 15.11.2020 Фото: pixabay.com
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На ЕДВ выделено более 5 миллиардов рублей в Новосибирской области.

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Размер ежемесячной денежной выплаты зависит от категории льготника

В текущем году органы ПФР Новосибирской области направили на осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан уже свыше 5 миллиардов рублей.

К получателям ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории – всего свыше 224 тысяч новосибирцев.

Размер ежемесячной денежной выплаты зависит от категории льготника. Таблица с размерами ЕВД размещена на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Федеральным льготникам».

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, то ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты. Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по своему выбору. Исключение составляют граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Они имеют право на получение сразу двух ЕДВ. В нашем регионе таких граждан 700 человек.

Данная выплата носит заявительный характер. Это правило не распространяется только на инвалидов и детей - инвалидов. Им ЕДВ в настоящее время устанавливается органами ПФР в беззаявительном порядке по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ).

Заявление удобнее всего подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. Также прием заявлений осуществляется в МФЦ и в территориальных органах ПФР (по предварительной записи).

Источник: pfrf.ru

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