Молодильная вода для красоты и молодости: как сделать ее в домашних условиях

Для приготовления напитка понадобятся простые ингредиенты

Стремление сохранить красоту и молодость породили множество народных рецептов, которыми пользуются и поныне. Создать молодильную воду можно в домашних условиях. С ее помощью получится «стереть» с лица возрастные изменения.

Силы природы используются человечеством для личных нужд, и эксперты рекомендуют обратить внимание на уникальные свойства природных компонентов. С их помощью каждый сможет создать для себя эликсиры молодости, не прибегая при этом к большим тратам.

Эликсир молодости

Для приготовления напитка понадобятся простые ингредиенты: лимонный сок, цветочный мед и оливковое масло. На 100 мл лимонного сока понадобятся 200 г меда и 50 мл масла. Смесь этих ингредиентов принимают по чайной ложке каждый день после пробуждения. Хранить напиток нужно в холодильнике. Этот эликсир придаст коже цветущий вид, зарядит бодростью и вернет прекрасное расположение духа.

Молодильная вода

Для создания этого секретного рецепта потребуются 5 лимонов, 3 головки чеснока, 300 г меда. Цитрусы измельчают вместе с цедрой и чесноком, добавляют мед. Этот эликсир молодости хранят не более 10 дней в прохладном темном месте. Чайную ложку молодильной воды размешивают в стакане воды и пьют натощак. Такое сочетание продуктов — не только витаминный заряд, но и прекрасное средство для поддержания красоты и молодости. Тем не менее принимать молодильную воду следует только если для этого нет противопоказаний, например, заболеваний желудка.

Отвар красоты и молодости

Придать коже здоровый вид, избавиться от мелких морщинок и покраснений поможет простой рецепт: сушеную ромашку, календулу, цвет липы и листья мяты смешивают, добавляют воды и доводят до кипения на медленном огне. Для приготовления берут 3-4 листика мяты, а остальных ингредиентов — по столовой ложке. Получившийся отвар процеживают, наливают в формочку для льда и замораживают. Кубиком получившегося льда протирают лицо после пробуждения.

Сохранить красоту и молодость на долгие годы получится, если заботиться о своем здоровье, не пренебрегать физическими упражнениями и употреблять здоровую пищу. Помогут в сохранении красоты и проверенные временем заговоры, которыми успешно пользовались наши предки.

Источник: dailyhoro.ru