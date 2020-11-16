Новую линию общения с пенсионерами открыл ПФР

В группе общественной организации в WhatsApp на сегодняшний день состоят 165 человек.

В группе общественной организации в WhatsApp на сегодняшний день состоят 165 человек

В территориальном управлении ПФР провели аудио консультирование граждан с использованием WhatsApp.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки для граждан общественные организации и органы ПФР региона ищут новые пути информационного взаимодействия с целью проведения разъяснительной работы по вопросам, входящим в компетенцию органов Пенсионного фонда России. Вопросы касаются довольно большой аудитории, которая в силу сложившихся обстоятельств лишилась возможности получать новостную информацию ПФР «в живую»: на информационных встречах со специалистами ПФР, «круглых столах» и т.д.

И новые формы информационной работы с населения находятся. Так председатель Левобережной Местной Организации Всероссийского общества слепых Любовь Ивановна Насай вышла с предложением к начальнику межрайонного управления ПФР в Ленинском районе г. Новосибирска проводить аудио консультации по «пенсионным» вопросам через чат Общества в WhatsApp. Предложение было принято с большой охотой, так как данный способ позволяет вести информационно - разъяснительную работу по интересующим граждан вопросам в дистанционном режиме, без угрозы их здоровью.

В группе общественной организации в WhatsApp на сегодняшний день состоят 165 человек. Они могут задавать свой вопрос через голосовое сообщение и получать в таком же формате квалифицированный ответ специалистов ПФР. На этой неделе было проведено первое консультирование в таком режиме. Были освещены вопросы перехода на карты «МИР», условия и порядок выплаты средств пенсионных накоплений, установления компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и т.д. Данный формат общения нашел большой отклик среди слушателей группы, и было принято решение проводить аудио консультирование для Общества слепых еженедельно.

Источник: pfrf.ru