16.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умерла преподаватель НГУ Наталья Широбокова

11:41 16.11.2020 Фото: nsu.ru
0

Наталья широко известна за пределами Новосибирска. Она автор более 80 работ, в том числе трёх монографий.

% name% title
Наталья Широбокова была специалистом по якутскому языку
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер от коронавируса известный галерист Аркадий Пасман в НовосибирскеУмерла преподаватель НГУ Наталья ШиробоковаЕщё 524 новостей

В Новосибирске на 75-м году жизни умерла Наталья Широбокова — преподаватель НГУ, доктор филологических наук, профессор, заведующая сектором языков народов Сибири Института филологии СО РАН. Об этом сообщили на сайте университета.

Как сообщили в Институте филологии СО РАН, женщина умерла из-за почечного заболевания.

— Наталья Николаевна скончалась 14 ноября. Она была известным специалистом по тюркским языкам, особенно по якутскому. С 1990 по 2015 она была профессором и заведовала кафедрой языков и фольклора народов Сибири гуманитарного факультета НГУ и воспитала много специалистов в этой области. Гуманитарный институт скорбит об этой утрате, — сообщили на сайте НГУ.

Наталья Николаевна родилась в Новосибирске 28 января 1946 года.

Наталья Широбокова — автор более восьмидесяти работ, в том числе трех монографий. Участвовала в составлении диалектологических атласов тюркских языков СССР и Сибири. Прощание с ней пройдет в понедельник, 16 ноября, с 13.00 до 15.00, по адресу улица Арбузова, 6а.

Выражаем соболезнования родным и близким Натальи Николаевны.

преподаватель скончалась Наталья Широбокова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Солить капусту в ноябре 2020: ближайшие даты 17, 18, 20, 22 ноября лучшие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю
12:50 16-11-2020
Солить капусту в ноябре 2020: ближайшие даты 17, 18, 20, 22 ноября лучшие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю
Как главы регионов спасли Сибирь от разорения?
12:45 16-11-2020
Как главы регионов спасли Сибирь от разорения?
Скончались 4 мужчины и 1 женщина от COVID-19 за сутки на 16 ноября в Новосибирской области
12:44 16-11-2020
Скончались 4 мужчины и 1 женщина от COVID-19 за сутки на 16 ноября в Новосибирской области
Коронавирус в регионе: 174 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 16 ноября
12:37 16-11-2020
Коронавирус в регионе: 174 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 16 ноября
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
12:34 16-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам! 3
12:32 16-11-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Жестоко избил тяжеловеса Сергея Харитонова боец ММА. Его поместили в СИЗО
12:30 16-11-2020
Жестоко избил тяжеловеса Сергея Харитонова боец ММА. Его поместили в СИЗО
У красавицы Эммы Уотсон новый парень - Лео Робинтон 1
12:25 16-11-2020
У красавицы Эммы Уотсон новый парень - Лео Робинтон
Как новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума повлияет на индексацию пенсии и путинские выплаты с 1 января 2021 года
12:23 16-11-2020
Как новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума повлияет на индексацию пенсии и путинские выплаты с 1 января 2021 года
2021: по предсказанию Ванги, 6 знаков зодиака сказочно разбогатеют в новом году. 1
12:20 16-11-2020
2021: по предсказанию Ванги, 6 знаков зодиака сказочно разбогатеют в новом году.