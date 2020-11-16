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Трупы складывать некуда: Морги переполнены умершими от COVID-19

20:30 16.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как сообщил глава минздрава Ивановской области, это обусловлено тем, что родственники погибших из страха перед заражением часто подолгу не забирают тела, поэтому снижается и пропускная способность моргов.

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Ивановский депздрав заявил об отсутствии мест в моргах для хранения тел
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших от COVID-19 пациентов. Об этом в понедельник, 16 ноября, заявил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин в ходе брифинга.

«Нагрузка [на патологоанатомическую службу] существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — приводит его слова пресс-служба облправительства.

По словам Фокина, такая тенденция обусловлена тем, что родственники погибших из страха перед заражением часто подолгу не забирают тела, поэтому снижается и пропускная способность моргов.

В этой связи глава областного депздрава назвал текущую ситуацию в системе здравоохранения региона напряженной и отметил, что в ближайшее время динамика заболеваемости не снизится и региональной системе здравоохранения понадобится расширить коечный фонд не менее чем на 3 тыс. коек.

«Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится», — указал Фокин.

В городской больнице №3 Иваново уже развертывают 30 дополнительных коек с кислородом. Еще 60 коек будут развернуты в ближайшее время в клинике восстановительного лечения, куда будут переводить пациентов, прошедшие интенсивную терапию в COVID-госпиталях.

По состоянию на 16 ноября, в Ивановской области выявлено 13 646 случаев заболевания COVID-19, из них 9 524 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписаны 203 пациента.

COVID-19 департамент морг переполнен трупы Артур Фокин
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Умерших от ковида хоронят же по-особенному?

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