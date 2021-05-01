Дата похорон экс-спикера облсовета и сенатора от Новосибирской области Алексея Беспаликова стала известна

Умер экс-спикер Новосибирского областного Совета депутатов, член Совета Федерации (2010-2014 года) Алексей Беспаликов. Он скончался 30 апреля на 74-м году жизни.
Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким покойного. Глава региона отметил заслуги Алексея Акимовича, его профессионализм и большой вклад в развитие государственного правления.
«Алексей Акимович был мудрым, справедливым, ответственным и надёжным — и как специалист, и как человек. Он любил родную Новосибирскую область, любил свой город — Новосибирск и всю свою жизнь, свою работу посвятил их развитию, преображению. Нашему региону будет не хватать его опыта, его энергии. Это невосполнимая утрата для родных, близких, друзей, коллег Алексея Акимовича, для всех нас», — высказался Травников.
Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. Трудовой путь начал в 1967 году старшим техником новосибирского завода «Электросигнал». В 1981-1994 годы дважды подолгу работал в заграничных командировках в Камбодже (Кампучии) в должности старшего преподавателя-консультанта профтехцентра в Пномпене, затем – в должности советника учебного центра.
С апреля 1992 года – замдиректора департамента мэрии Новосибирска – председателя комитета экспертизы и контроля; с февраля 1994 года – начальник контрольно-аналитического управления мэрии Новосибирска.
С января 2002 года – заместитель главы администрации, с декабря 2003-го – первый замглавы администрации Новосибирской области.
С декабря 2005 года – председатель Новосибирского областного Совета депутатов IV созыва, с 2010 года – представитель Совета Федерации ФС РФ от Новосибирской области.
Прощание с Алексеем Беспаликовым состоится в воскресенье, 2 мая, с 13.00 - 15.00 в большом зале Похоронного дома ИМИ (ул. Кропоткина, 112).