«Учимся жить без мамы»: В закрытом гробу похоронили умершую в реанимации от COVID-19 со 100% поражения легких 41-летнюю Лилию Баннову из Бердска

Супруг с дочерью стараются поглубже спрятать боль утраты. 10-летний Дима с особенностями здоровья еще не знает, что мама умерла. Он ждет ее из больницы.

Лилия Баннова скончалась в реанимации ЦГБ 5 ноября

На прошлой неделе помянули в узком семейном кругу 41-летнюю Лилию Баннову из Бердска, умершую в реанимации со 100% поражения легких - прошло 9 дней, как она оставила мужа, 20-летнюю дочь Алину и 10-летнего сына Диму.

Родные до сих пор не могут поверить, что Лилии нет с ними, так безвременно и стремительно она ушла в мир иной. Кажется, что вот-вот откроется дверь и она появится на пороге. Но мама Алины и Димы больше никогда не придет. Ее жизнь забрал COVID-19.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 17 ноября Алина Баннова, ее маму похоронили в закрытом гробу. Тест на коронавирус оказался положительным. В последний путь гроб с усопшей отправили из морга. Проводить 7 ноября бердчанку пришло немало народа. Родные, близкие и знакомые.

Теперь в семье остался только один кормилец — отец Алины и Димы. Алина учится на 3 курсе университета водного транспорта. Пока находится на дистанционном обучении. Бабушка помогает сидеть с 10-летним братом с ДЦП.

-Даже когда маму положили в реанимацию, мы до последнего верили, что с ней все будет хорошо. Даже и подумать не могли, что все так закончится. Дима еще маленький и не понимает, что мама умерла. Мы не стали говорить о ее смерти. Брат думает, что она все еще в больнице. 13 ноября было 9 дней, как мама умерла. Знакомых не приглашали. Все знали, как умерла мама. Мы тоже тесты ждали, чтобы удостовериться Пришли результаты, что мы тоже переболели. Обнаружили антитела у меня и отца. Мы с отцом болезни почти не почувствовали. Один день была температура. В квартире все напоминает о маме. Все сложно, но у меня есть брат, а у папы сын. Поэтому при нем нельзя горевать — он все эмоции принимает на себя. Дома все спокойно, держимся, чтобы его лишний раз не травмировать. Мне осталось до окончания университета полтора года. Мама очень хотела, чтобы я закончила вуз. Я на бюджете учусь. Хотя бы это спасает.

После окончания университета Алина получит профессию инженера-технолога кораблестроения. Не исключает, что будет искать работу в другом городе. Но это пока только планы.

-Жизнь непредсказуема. У нас все хорошо было. Мама жила, надеялась, у нее были планы.

Алина поделилась, что в следующем году они планировали всей семьей отправиться в путешествие. Но не на Алтай, как это часто бывало, а куда-нибудь подальше, например на Байкал.

Теперь основная забота о 10-летнем Диме легла на плечи Алины и отца. Мальчишка любит учиться, занимается посильной спортивной игрой и даже ездит на соревнования. Все его дни загружены.

-Без мамы будем заново учиться жить. Скоро поедем с Димой на реабилитацию. Димины дела — они не откладываются, - отметила Алина.

Напомним, 41-летняя Лилия Баннова со 100 % поражения легких умерла в реанимации утром 5 ноября. Ее не смогли спасти. Легкие были полностью поражены, дышать не могла, в итоге стало резко плохо. 30 минут реанимировали. Сердце не выдержало и все. Человек буквально сгорел чуть больше, чем за неделю.

Лилия Баннова почувствовала себя неважно вечером 25 октября. Поднялась температура. На следующей день к жару добавился кашель. Еще через день температура стала подходить к критической отметке — почти 40 градусов. Вызвали врача на дом, но он не приехал. А ей становилось в се хуже. Родные сами увезли ее в пульмонологию на ул. Попова. Там Лилии выписали лекарства и отправили на КТ. Обследование показало двухстороннюю пневмонию с 25% поражения легких. Нужно было лечиться, а нигде нет лекарства. Стали искать на сайтах. Когда родные узнавали, что оно появилось в аптеках, сразу бежали за препаратами. Вызывали врача на дом, но он не приходил. Лилии становилось все хуже. В пульмонологию она попала в тяжелом состоянии. Лишь через сутки она оказалась в реанимацию. Но ее это не спасло.

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