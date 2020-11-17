17.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Умер врач Павел Вепринцев в Бердске

16:32 17.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Тысячи людей за 30 лет работы реабилитолог–остеопат поставил на ноги, избавил от боли и страданий. Но сам сгорел от внезапной болезни за месяц.

% name% title
Ушел из жизни прекрасный врач Вепринцев Павел Иванович
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер врач Павел Вепринцев в БердскеСкончался от инфаркта экс-кандидат в мэры Сергей Елисеев 16 ноября в БердскеЕщё 529 новостей

Ушел из жизни прекрасный врач Вепринцев Павел Иванович. Он умер в Бердске 14 ноября. Ему было 68 лет. Он скоропостижно скончался после непродолжительной болезни. Сгорел за месяц.

Более 30 лет Павел Иванович лечил людей как реабилитолог–остеопат, мастер остеопатии, специалист по диагностике и коррекции здоровья человека немедикаментозными средствами. После его мануальной терапии, ЛФК люди буквально становились на ноги и получали новый жизненный импульс.

Именно таким - отдающим себя другим - профессионалом и широкой души человеком, остро чувствующим чужую боль, останется он в памяти благодарных пациентов и коллег, всех, кого свела с ним судьба. Тысячи человек прошли через руки доктора Вепринцева, обретя фактически новую жизнь без боли и страданий. А бердская медицина потеряла Врача с большой буквы, который всего себя отдавал людям, возвращая им здоровье и смысл жизни.

Он имел богатейший опыт врачевания, получив великолепную практику, в том числе, за рубежом. Свидетельством тому - множество дипломов, сертификатов, грамот. Но самое главное, это пациенты, которых поставил на ноги Павел Иванович и в сердцах которых он останется навсегда.

Прощание с прекрасным врачом, безвременно ушедшим от нас, состоится 18 ноября в 14.00 у морга в Микрорайоне.

Выражаем соболезнования родным и близким Вепренцева Павла Ивановича, потерявшим мужа, отца, дедушку, друга и коллегу.

Вепринцев Павел Иванович соболезнования ушел из жизни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Приносим свои соболезнования.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
17:15 17-11-2020
Готовят иск к авторам сериала о трагедии на перевале Дятлова семьи погибших
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
17:12 17-11-2020
С каким счетом сыграли СКА и «Салават Юлаев», узнайте
Бердск"Спрашиваю ребенка, а он не может ответить - завис": Об ужасах дистанционки рассказала учитель Алина Александровна из Новосибирска
17:05 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
17:00 17-11-2020
Рекорд по загрязнению воздуха установили впервые за 16 лет в России
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
16:50 17-11-2020
Индексация маткапитала 2021: каким будет размер материнского капитала на 1, 2, 3 ребенка
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
16:45 17-11-2020
Определена «формула смерти» от коронавируса SARS-CoV-2
БердскОтключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
16:34 17-11-2020
Отключат горячую воду в 7 домах Бердска с 23 до 27 ноября. Кому не повезло?
БердскУмер врач Павел Вепринцев в Бердске
16:32 17-11-2020
Умер врач Павел Вепринцев в Бердске
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
16:31 17-11-2020
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста
16:30 17-11-2020
Контактировавшим с больными COVID-19 разрешили покидать самоизоляцию без теста