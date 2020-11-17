Умер врач Павел Вепринцев в Бердске

Тысячи людей за 30 лет работы реабилитолог–остеопат поставил на ноги, избавил от боли и страданий. Но сам сгорел от внезапной болезни за месяц.

Ушел из жизни прекрасный врач Вепринцев Павел Иванович

Ушел из жизни прекрасный врач Вепринцев Павел Иванович. Он умер в Бердске 14 ноября. Ему было 68 лет. Он скоропостижно скончался после непродолжительной болезни. Сгорел за месяц.

Более 30 лет Павел Иванович лечил людей как реабилитолог–остеопат, мастер остеопатии, специалист по диагностике и коррекции здоровья человека немедикаментозными средствами. После его мануальной терапии, ЛФК люди буквально становились на ноги и получали новый жизненный импульс.

Именно таким - отдающим себя другим - профессионалом и широкой души человеком, остро чувствующим чужую боль, останется он в памяти благодарных пациентов и коллег, всех, кого свела с ним судьба. Тысячи человек прошли через руки доктора Вепринцева, обретя фактически новую жизнь без боли и страданий. А бердская медицина потеряла Врача с большой буквы, который всего себя отдавал людям, возвращая им здоровье и смысл жизни.

Он имел богатейший опыт врачевания, получив великолепную практику, в том числе, за рубежом. Свидетельством тому - множество дипломов, сертификатов, грамот. Но самое главное, это пациенты, которых поставил на ноги Павел Иванович и в сердцах которых он останется навсегда.

Прощание с прекрасным врачом, безвременно ушедшим от нас, состоится 18 ноября в 14.00 у морга в Микрорайоне.

Выражаем соболезнования родным и близким Вепренцева Павла Ивановича, потерявшим мужа, отца, дедушку, друга и коллегу.