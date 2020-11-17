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Назвали причину смерти режиссера Романа Виктюка

22:09 17.11.2020 Фото: Скриншот
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В конце октября он попал в реанимацию. Время и место прощания с народным артистом будут объявлены позднее.

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Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Назвали причину смерти режиссера Романа ВиктюкаУмер неповторимый Роман Виктюк. Режиссеру было 84 годаЕщё 531 новостей

Театральный режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Театральному деятелю было 84 года. В конце октября он попал в реанимацию, так как у него обнаружили COVID-19. Изначально его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Он находился в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве.

В дирекции московского Театра Романа Виктюка подтвердили смерть режиссера. Там пояснили, что время и место прощания будут объявлены позднее.

Роман Григорьевич Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.

COVID-19 коронавирус педагог попал в реанимацию режиссер смерть Роман Виктюк
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