Назвали причину смерти режиссера Романа Виктюка

В конце октября он попал в реанимацию. Время и место прощания с народным артистом будут объявлены позднее.

Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом

Театральный режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Театральному деятелю было 84 года. В конце октября он попал в реанимацию, так как у него обнаружили COVID-19. Изначально его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Он находился в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве.

В дирекции московского Театра Романа Виктюка подтвердили смерть режиссера. Там пояснили, что время и место прощания будут объявлены позднее.

Роман Григорьевич Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.