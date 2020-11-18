Ограничения из-за конронавируса продлили до конца 2021 года в России

Власти будут имеют право еще год вводить масочный режим, переводить работников на удаленную работу, вводить карантин для пребывающих из других регионов и применять другие меры.

Ограничения по коронавирусу продлены на весь 2021 год в России

Роспотребнадзор продлила на год действие санитарно-эпидемиологических правил, которые необходимо соблюдать для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Анна Попова подписала постановление, которое продлевает срок действия санэпидправил в период распространения вируса COVID-19 - до 1 января 2022 года.

Утвержденные правила регламентируют действия властей и позволяют им вводить ограничения - от установления масочного режима и перевода работников на удаленную работу до введения карантина для пребывающих из других регионов.

Но внесение изменений в санитарно-эпидемиологические правила не означает автоматического применения всех регионах России. Это своеобразные методические указания, на которые опираются региональные власти при принятии решений о введении тех или иных ограничений, исходя из складывающейся эпидобстановки.