Ограничения из-за конронавируса продлили до конца 2021 года в России

Роспотребнадзор продлила на год действие санитарно-эпидемиологических правил, которые необходимо соблюдать для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Анна Попова подписала постановление, которое продлевает срок действия санэпидправил в период распространения вируса COVID-19 - до 1 января 2022 года.
Утвержденные правила регламентируют действия властей и позволяют им вводить ограничения - от установления масочного режима и перевода работников на удаленную работу до введения карантина для пребывающих из других регионов.
Но внесение изменений в санитарно-эпидемиологические правила не означает автоматического применения всех регионах России. Это своеобразные методические указания, на которые опираются региональные власти при принятии решений о введении тех или иных ограничений, исходя из складывающейся эпидобстановки.