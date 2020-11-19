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Кто стал новым директорам ОДМ Бердска: Нашла ли мэрия свою звезду?

11:30 19.11.2020, Алена Романцова Фото: ОДМ Бердска
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Директор ОДМ Евгения Шмидт ушла с поста по собственному желанию и перешла на должность заместителя. Она работала руководителем с сентября 2019 года после ухода Татьяны Лильбок.

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Команда волонтеров отдела по делам молодежи Бердска

Кто стал новым директором отдела по молодежи мэрия Бердска? Напомним, директор ОДМ Евгения Шмидт ушла с поста по собственному желанию и перешла на должность заместителя. Об этом она рассказала "Курьер. Среда. Бердск" 19 ноября. Она работала руководителем с сентября 2019 года после ухода Татьяны Лильбок. Сейчас объявлен конкурс на вакантную должность.

- Это было мое личное желание. Сейчас я занимаю должность заместителя и планирую здесь продолжить свою деятельность, - рассказала Евгения.

Отметим, что в пресс-центре мэрии "Курьер. Среда. Бердск" уточнили - конкурс на должность еще идет. Напомним, вице-мэр Бердска Жанна Шурова рассказывала, Евгения Шмидт остается на своем направлении — патриотическом воспитании молодежи и будет активно заниматься им. Новый директор в целом будет заниматься вопросами политической принадлежности. Чтобы в политической сфере молодые люди тоже принимали участие. Последние выборы показали, что молодежь была практически не активна, на этом тоже будет сделан упор, отметила Жанна Сергеевна.

- На отдел молодежи у нас очень большие надежды. Поэтому этих звездочек мы ждем, - отмечала Жанна Шурова.

Сейчас заявки активно принимаются - мэрия объявила конкурс на замещение вакантной должности директора ОДМ 6 ноября. Заявки будут принимать 30 дней - до 6 декабря.

Требования к соискателю: наличие стажа не менее 5 лет, высшее образование, опыт работы в сфере деятельности организации и на руководящей должности. Плюс к этому соискатель должен представить концепцию развития направления по работе с молодежью.

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