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Устроили бунт против нового закона об инфекционной защите 365 человек в Берлине

12:21 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Около бундестага прошла серия акций против расширения полномочий федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. По мнению митингующих, поправки в закон нарушают их гражданские права.

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В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек

В Берлине на акциях противников обновленного закона об инфекционной защите населения задержали не менее 365 человек, сообщает полиция. По данным на 19:30 (21:30 мск) пострадали до 10 сотрудников правоохранительных органов, двух протестующих могли арестовать.

В среду около бундестага прошла серия акций против расширения полномочий федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. По мнению митингующих, поправки в закон нарушают их гражданские права.
Протесты сопровождались нарушениями мер инфекционной защиты, полиция вынудила организаторов самой крупной из них, у Бранденбургских ворот, закончить ее. Часть митингующих вела себя агрессивно и кидала в силовиков бутылки, камни и пиротехнику. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, которые работали вполсилы и не были направлены прямо на людей.

Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались.

Германия пандемия протесты
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