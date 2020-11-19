Разгромила камнем витрины киоска с шаурмой пьяная в Новосибирске. Смотрите видео

Представители сети закусочных отметили, что пока не подсчитывали предварительную сумму ущерба. По их словам, пьяная девушка зашла в киоск, вела себя вызывающе и выпивала. Повар выгнал даму из павильона, после чего она схватила камни.

Женщина устроила дебош возле торгового павильона «Дядя Дёнер»

Задержать дебоширку не удалось — она уехала до приезда полиции.

18 ноября пьяная женщина разбила витрину киоска с шаурмой на площади Калинина. инцидент попал на видео. Ролик опубликован в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина устроила дебош возле торгового павильона «Дядя Денер», который расположен прямо на остановке общественного транспорта. Она разбила камнем две витрины.

Представители сети закусочных отметили, что пока не подсчитывали предварительную сумму ущерба. По их словам, пьяная девушка зашла в киоск, вела себя вызывающе и выпивала. Повар выгнал даму из павильона, после чего она схватила камни и разбила окна.

Прибывшие на место происшествия охрана и полиция не поймали девушку, так как она успела уехать.