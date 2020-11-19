Лучшие цитаты памяти Армена Джигарханяна

"Мы имеем то, что мы заслуживаем."

Утром 14 ноября стало известно о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна

В честь Армена Джигарханяна мы собрали его самые остроумные, мудрые высказывания и афоризмы из книг и монологов сатирика, которые разошлись на цитаты и не теряют своей актуальности не один десяток лет.

Дети запоминают не слова — они запоминают поступки. Если целый час читать ребенку лекцию, а потом перед ним высморкаться, то он запомнит только, как вы сморкались.

Главное, чем мы живем, — это страх. Страх быть непонятым, страх, что о тебе плохо подумают

Самое главное — это любить людей. Любить и всё. А это трудно. Вы думаете, что это легко, а вы попробуйте — у вас не получится.

У телевидения, журналов, фильмов сейчас главная задача — никого не обеспокоить. Они же чем занимаются сегодня? Убаюкиванием разума.

Когда общество не имеет идеалов — театр ему не нужен.

Вы начинаете любить не конкретного человека, а свою фантазию о нем. Вот там мы и живем.

Жизнь - такая сложная вещь. Поэтому слава богу, что мы об этом думаем. Жизнь сюда повернулась, туда повернулась. Ее нельзя просчитать логически, дать готовый ответ.

Человек должен плакать, смеяться, независимо от того мужчина это или женщина. У меня была замечательная мама, которая спрашивала у меня: «Можно я поплачу немножко?».

Мы имеем то, что мы заслуживаем.

Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге.

В искусстве не должно быть снисхождения, не можешь — уходи.

Говорят, что героизм — это способность пренебречь своими интересами. Но пренебрегать своими интересами, если ты от этого страдаешь — не героизм, а жертва.

У нас внутри образуются какие-то пустоты, и мы их заполняем. Один в карты играет, у меня — животные.

Если хочешь понять, что у тебя творится в голове, в сердце, — читай и слушай классиков.“

Понимаете, ничего поделать с этим не могу — очень люблю видеть себя на экране.

Не всякое рукопожатие есть признак дружбы.

Человек должен быть солидным в своём ожидании жизненного успеха. Не нужно метаться.

Всё, чем горжусь в жизни, не давалось мне легко.

Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге.

Гораздо меньше на земле армян.

Источник: ivona.bigmir.net