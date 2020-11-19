19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Похороны

Лучшие цитаты памяти Армена Джигарханяна

18:40 19.11.2020 Фото: wikimedia.org
0

"Мы имеем то, что мы заслуживаем."

% name% title
Утром 14 ноября стало известно о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна

В честь Армена Джигарханяна мы собрали его самые остроумные, мудрые высказывания и афоризмы из книг и монологов сатирика, которые разошлись на цитаты и не теряют своей актуальности не один десяток лет.

Дети запоминают не слова — они запоминают поступки. Если целый час читать ребенку лекцию, а потом перед ним высморкаться, то он запомнит только, как вы сморкались.

Главное, чем мы живем, — это страх. Страх быть непонятым, страх, что о тебе плохо подумают

Самое главное — это любить людей. Любить и всё. А это трудно. Вы думаете, что это легко, а вы попробуйте — у вас не получится.

У телевидения, журналов, фильмов сейчас главная задача — никого не обеспокоить. Они же чем занимаются сегодня? Убаюкиванием разума.

Когда общество не имеет идеалов — театр ему не нужен.

Вы начинаете любить не конкретного человека, а свою фантазию о нем. Вот там мы и живем.

Жизнь - такая сложная вещь. Поэтому слава богу, что мы об этом думаем. Жизнь сюда повернулась, туда повернулась. Ее нельзя просчитать логически, дать готовый ответ.

Человек должен плакать, смеяться, независимо от того мужчина это или женщина. У меня была замечательная мама, которая спрашивала у меня: «Можно я поплачу немножко?».

Мы имеем то, что мы заслуживаем.

Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге.

В искусстве не должно быть снисхождения, не можешь — уходи.

Говорят, что героизм — это способность пренебречь своими интересами. Но пренебрегать своими интересами, если ты от этого страдаешь — не героизм, а жертва.

У нас внутри образуются какие-то пустоты, и мы их заполняем. Один в карты играет, у меня — животные.

Если хочешь понять, что у тебя творится в голове, в сердце, — читай и слушай классиков.“

Понимаете, ничего поделать с этим не могу — очень люблю видеть себя на экране.

Не всякое рукопожатие есть признак дружбы.

Человек должен быть солидным в своём ожидании жизненного успеха. Не нужно метаться.

Всё, чем горжусь в жизни, не давалось мне легко.

Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге.

Гораздо меньше на земле армян.

Источник: ivona.bigmir.net

актер афоризмы память Армен Джигарханян
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Великий актер?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На видео: разбомбила автомобиль упавшая бетонная плита на глазах у водителя. Он чудом спасся
19:54 19-11-2020
На видео: разбомбила автомобиль упавшая бетонная плита на глазах у водителя. Он чудом спасся
Украсил матч: Завернулся в плед с тигром защитник ФНЛ
19:29 19-11-2020
Украсил матч: Завернулся в плед с тигром защитник ФНЛ
Путин не уволил пока обвиняемого в растрате 700 млн рублей аудитора СП Меня
19:27 19-11-2020
Путин не уволил пока обвиняемого в растрате 700 млн рублей аудитора СП Меня
Ринулись скупать жилье на первичном рынке: Ажиотаж в Новосибирске
19:18 19-11-2020
Ринулись скупать жилье на первичном рынке: Ажиотаж в Новосибирске
Разорвали собаки своего 24-летнего хозяина. Он скончался в больнице
19:00 19-11-2020
Разорвали собаки своего 24-летнего хозяина. Он скончался в больнице
Лучшие цитаты памяти Армена Джигарханяна
18:40 19-11-2020
Лучшие цитаты памяти Армена Джигарханяна
Тело под окнами: Выпала с 7-го этажа 69-летняя женщина в Новосибирске
18:33 19-11-2020
Тело под окнами: Выпала с 7-го этажа 69-летняя женщина в Новосибирске
Худеем к Новому году: Вариант рациона на день
18:28 19-11-2020
Худеем к Новому году: Вариант рациона на день
Разносить лекарства по домам больным с COVID-19 будут медики с 20 ноября 2020 в Новосибирской области
18:12 19-11-2020
Разносить лекарства по домам больным с COVID-19 будут медики с 20 ноября 2020 в Новосибирской области
Как в Армении относятся к России, показал опрос
18:00 19-11-2020
Как в Армении относятся к России, показал опрос