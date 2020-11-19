19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Авто

Охоту на начинающих водителей объявили в регионе и Бердске. Узнайте даты "облавы"

14:47 19.11.2020 Фото: pixabay.com
0

За 10 месяцев 2020 года на дорогах региона выросло число автомобильных аварий с участием водителей, имеющих стаж управления менее 2 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ДТП увеличилось на 21,4%, погибших в них людей – на 125%.

% name% title
Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Начинающий водитель»

С 17 по 21 ноября на территории области проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Начинающий водитель». Целью мероприятий является стабилизация обстановки с аварийностью с участием водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее 2 лет, а также предупреждение ДТП с их участием.

За 10 месяцев 2020 года на дорогах Новосибирской области выросло число автомобильных аварий с участием водителей, имеющих стаж управления менее 2 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ДТП увеличилось на 21,4%, погибших в них людей – на 125%.

В ноябре текущего года в регионе уже произошло 6 ДТП с участием «молодых» водителей, в которых 2 человека погибли.

Одной из причин большого количества ДТП с начинающими водителями является недостаток опыта. Им свойственно переоценивать свои силы и возможности своего транспортного средства.
Госавтоинспекция напоминает, что автомобилисты, стаж вождения которых не превышает двух лет, обязаны прикреплять на транспортные средства опознавательный знак «Начинающий водитель». За отсутствие этого знака предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.
Опознавательный знак "Начинающий водитель" представляет собой квадратную наклейку жёлтого цвета 15х15 см, на которой изображён восклицательный знак высотой 11 см. Крепится на заднем стекле автомобиля.
% name% title

Источник: ГИБДД НСО

водитель начинающий водитель штраф
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас большой стаж вождения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Первый канал» подал в суд из-за критики в шоу "Голос" на Садальского
15:30 19-11-2020
«Первый канал» подал в суд из-за критики в шоу
Противостоять в травле отношений России готовы в Китае
15:30 19-11-2020
Противостоять в травле отношений России готовы в Китае
Перевалило за 2 млн: Инфицированных коронавирусом 23 610 россиян нашли за сутки на 19 ноября 2020
15:30 19-11-2020
Перевалило за 2 млн: Инфицированных коронавирусом 23 610 россиян нашли за сутки на 19 ноября 2020
БердскКогда появятся антибиотики от пневмонии и лекарства от COVID- 19 в аптеках Бердска, ответил Минпромторг. Названы сроки для рецептов
15:20 19-11-2020
Когда появятся антибиотики от пневмонии и лекарства от COVID- 19 в аптеках Бердска, ответил Минпромторг. Названы сроки для рецептов
Почему немедленно нужно индексировать пенсии и повышать зарплату: прогноз экономистов
15:20 19-11-2020
Почему немедленно нужно индексировать пенсии и повышать зарплату: прогноз экономистов
Рекордную прибыль более 300 млрд рублей в 2020 году пообещали страховщикам. Коронавирус в помощь?
15:15 19-11-2020
Рекордную прибыль более 300 млрд рублей в 2020 году пообещали страховщикам. Коронавирус в помощь?
Драма «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррара в Wink 18+
15:13 19-11-2020
Драма «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррара в Wink 18+
Новые жесткие ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге
15:01 19-11-2020
Новые жесткие ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге
Необычную побочку прививки от гриппа нашли ученые
15:00 19-11-2020
Необычную побочку прививки от гриппа нашли ученые
Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой на $400 млн
14:59 19-11-2020
Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой на $400 млн