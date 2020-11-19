Охоту на начинающих водителей объявили в регионе и Бердске. Узнайте даты "облавы"

За 10 месяцев 2020 года на дорогах региона выросло число автомобильных аварий с участием водителей, имеющих стаж управления менее 2 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ДТП увеличилось на 21,4%, погибших в них людей – на 125%.

Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Начинающий водитель»

С 17 по 21 ноября на территории области проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Начинающий водитель». Целью мероприятий является стабилизация обстановки с аварийностью с участием водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее 2 лет, а также предупреждение ДТП с их участием.

За 10 месяцев 2020 года на дорогах Новосибирской области выросло число автомобильных аварий с участием водителей, имеющих стаж управления менее 2 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ДТП увеличилось на 21,4%, погибших в них людей – на 125%.

В ноябре текущего года в регионе уже произошло 6 ДТП с участием «молодых» водителей, в которых 2 человека погибли.



Одной из причин большого количества ДТП с начинающими водителями является недостаток опыта. Им свойственно переоценивать свои силы и возможности своего транспортного средства.Госавтоинспекция напоминает, что автомобилисты, стаж вождения которых не превышает двух лет, обязаны прикреплять на транспортные средства опознавательный знак «Начинающий водитель». За отсутствие этого знака предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.Опознавательный знак "Начинающий водитель" представляет собой квадратную наклейку жёлтого цвета 15х15 см, на которой изображён восклицательный знак высотой 11 см. Крепится на заднем стекле автомобиля.

Источник: ГИБДД НСО