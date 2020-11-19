Кто спасётся в слияние 5 двоек 22 декабря 2020 года в предсказании Ванги? Какую катастрофу напророчила провидица в високосный год

Именно 22.12.2020 произойдет мощнейшее слияние двух гигантских тел Юпитера и Сатурна, а потому теоретически в этот день могут произойти некие глобальные изменения в жизни людей и всего человечества.

По словам знаменитой провидицы из Болгарии Ванги, самое главное в 2020 году – это пережить день со всеми двойками

В декабре 2020 года наступит еще одна опасная дата, состоящая из пяти двоек — это 22 число. Многим снова вспоминаются предсказания знаменитой провидицы Ванги на этот счет. Журналисты на всякий случай выяснили, что же прогнозировала болгарская ясновидящая на конец 2020 года. Кроме того, они сравнили предсказания женщины с другими пророчествами не менее известных эзотериков.

Предсказание Ванги на 22 декабря 2020 года

По словам знаменитой провидицы из Болгарии Ванги, самое главное в 2020 году – это пережить день со всеми двойками. В феврале подобную дату людям удалось пережить, осталась только следующая зеркальная дата – 22.12.2020.

Именно 22 декабря произойдет мощнейшее слияние двух гигантских тел Юпитера и Сатурна, а потому теоретически в этот день могут произойти некие глобальные изменения в жизни людей и всего человечества. Некоторые эзотерики убеждены, что в этот период Земля столкнется с огромным астероидом, и данная катастрофа, конечно же, не останется без последствий.

Конспирологи в свою очередь отметили, что в результате столкновения нашей планеты с неким космическим объектом черный пепел накроет всю Землю, отрезав ее от солнечных лучей. Отдельные части территории планеты вовсе исчезнут с лица земли, другие будут страдать от всевозможных стихийных бедствий.

Предсказания Ванги гласят о том, что в год двоек каждый человек сможет увидеть себя как будто в зеркале. Мир перевернется в этот момент, все встанет наоборот.

Еще женщина говорила о возвращении страшных старинных болезней, которые в свое время «выкосили» большое количество людей. В этом действительно есть доля правды, ведь уже сейчас наблюдается сильнейшее таяние льдов в вечной мерзлоте. А ведь именно там хранится большинство могильников с бациллами чудовищных болезней. Хотя вполне возможно, что женщина говорила о коронавирусе, который был обнаружен еще в 1965 году, а люди начали гибнуть от него только сейчас.

Кто спасётся 22 декабря 2020 года, согласно предсказаниям

Если принимать все предсказания Ванги за чистую монету, то выживут после 22 декабря лишь добрые, верующие люди. Недаром болгарская провидица призывала всех повернуться лицом к религии и церкви. Женщина была убеждена, что только чистая вера в Господа способна вернуть утраченную мораль и сделает человека добрее. Люди сами могут отыскать лекарство от всех бед в самих себя.

Скорее всего, никаких серьезных катаклизмов не случится 22 декабря, но наиболее впечатлительные люди убеждены в обратном. Вполне вероятно, что Ванга видела какие-то события будущего, но утверждать с полной уверенность, что они произойдут в конкретную дату, сложно.

Людям давно пора «одуматься», взяться за голову и остановить весь тот хаос, в котором находится большинство стран мира. Войны, смертельные заболевания, угроза ядерной катастрофы и многие другие ужасы накрыли Землю в последнее время. Необходимо снова вернуться к своим истокам, простить врагов и прекратить кровопролития.

Источник: rsute.ru