Когда снятся вещие сны? Календарь пророческих дат на каждый день месяца

Ученые много лет собирают информацию о сновидениях людей

Практически каждую ночь человек видит сны, довольно яркие и реалистические, а потому нет ничего необычного в том, что людям интересно узнать, вещие они или нет. Ученые много лет собирают информацию о сновидениях людей. Основываясь на своих исследованиях, а также на опыте знающих людей они выяснили, в какие дни недели и числа месяца людям чаще всего снятся вещие сны.

Числа первой декады месяца, когда человеку снятся вещие сны

1 ночь: сны, прогнозируют человеку получение благоприятных известий, а еще они всегда сбываются.



2 ночь: в эту ночь люди видят пустые сновидения.3 ночь: сновидения вещие и обязательно сбудутся в скором времени. Важно постараться вспомнить сон до мелочей, он может быть предупреждающим, критикующим, либо же советующим.4 ночь: сны, как правило, благоприятные, но сбываются далеко не скоро.5 ночь: в эту ночь людям снятся хорошие, точные сны, которые всегда сбываются.6 ночь: сны вещие, сбываются не ранее, чем спустя две недели.7 ночь: нельзя рассказывать сны, приснившиеся этой ночью, это принесет счастье сновидцу.8 ночь: если человеку приснилось, что он чего-то очень хочет, то он получит это наяву.9 ночь: сны пророческие и, как правило, несут в себе положительный настрой.10 ночь: сновидения в этот день являются предупреждающими о какой-то непростой ситуации на работе или дома.

Числа второй декады месяца, когда человеку снятся вещие сны

11 ночь: благие сны, предвещающие сновидцу радость и счастье.

12 ночь: сны сбываются очень скоро, несут в себе благие преднамерения.

13 ночь: сновидения в этот день являются зловещими. Они предупреждают человека о том, что его ждет разочарование и проблемы.

14 ночь: увиденные картинки ночью не принесут ничего хорошего, но и не коснутся личной жизни сновидца.

15 ночь: в эту ночь людям снятся добрые сны, которые сбываются, как правило, в скором времени.

16 ночь: не стоит запоминать сны, приснившиеся этой ночью.



17 ночь: благие сновидения, они сбудутся спустя пару-тройку недель и принесут сновидцу успех.18 ночь: благоприятные сны.19 ночь: предупреждающие сны, которые предостерегают человека о возможных проблемах в личной жизни.20 ночь: сон вещий, он сбудется, но только категорически запрещено рассказывать его окружающим.

Числа третьей декады месяца, когда человеку снятся вещие сны

21 ночь: информация, полученная из сна в этот день, поможет человеку реализовать задуманное.

22 ночь: сны считаются благоприятными, они всегда сбываются и не сулят сновидцу неприятностей.

23 ночь: сновидения этого периода сбываются очень точно и, как правило, скоро.



24 ночь: радость и улучшение настроения предвещает сон в этот период.25 ночь: предупреждающие сновидения, которые рассказывают человеку о возможных неприятных событиях в его жизни, лжи и обмане.26 ночь: сны в этот день веселые и положительные, но крайне редко воплощаются в реальность.27 ночь: не стоит думать об этих снах, они пустые и ничего не значащие.28 ночь: сны пророческие, сбываются примерно спустя месяц.29 ночь: в этот день сны вообще редко снятся, да и не несут они в себе никакой информации.30 ночь: вероятность воплощения сновидений, увиденных этой ночью, крайне мала.31 ночь: в большинстве случаев сны в этот период рассказывают о личной жизни человека и сбываются в течение двух недель.

Дни недели, когда человеку снятся вещие сновидения: исследования ученых

Исследования ученых показали, что сны с воскресенья на понедельник зачастую являются пустыми, обращать внимание на них не стоит. Как правило, они отображают собой эмоциональную усталость человека.

Если в ночь с понедельника на вторник человек увидит во сне свою победу, то, скорее всего, она осуществится и наяву. Важно постараться вспомнить как можно больше нюансов этих снов и применить их ради достижения своих целей.

Сновидения со вторника на среду ничего не значат, принимать их во внимание не стоит. А вот сны со среды на четверг могут рассказать человеку о методах улучшения своего финансового положения. Сны с четверга на пятницу вещие, только вот сбываются они, как правило, у людей, испытывающих трудности в личной жизни.

Сон, увиденный в ночь с пятницы на субботу, считается пророческим. Он может рассказать человеку о его дальнейшей судьбе. Сны с субботы на воскресенье также считаются вещими. В большинстве случаев они даже сбываются в течение суток.

Источник: rsute.ru