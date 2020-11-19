Приняли резолюцию о санкциях против России из-за Навального в конгрессе США

Навальный в клинике Берлина

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, в котором законодатели осуждают его "отравление" и призывают американские власти к введению санкций против России.

"Палата приняла резолюцию 1145 с внесенными в нее поправками путем голосования", - говорится в Twitter палаты.

Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

Источник: congress.gov