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Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой на $400 млн

14:59 19.11.2020 Фото: t.me/breakingmash
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Алла Борисовна передала свою долю дочери, но дела с проектом стали совсем уж не очень. Теперь Финкельштейну принадлежат 100% компании.

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Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой в Санкт-Петербурге

Арену имени примадонны планировали возвести на Васильевском острове с 2008 года. Проект оценивали в 400 миллионов долларов — 70-метровое здание в форме бриллианта, полный люкс. Пугачёвой принадлежали 49% доли будущего театра, 51% был за миллиардером Евгением Финкельштейном, который и собирался найти на него деньги. Активисты говорили, что такая махина испортит исторический облик города, проект заглох.

Алла Борисовна передала свою долю дочери, но дела с проектом стали совсем уж не очень. Орбакайте вышла из него, теперь Финкельштейну принадлежат 100% компании. Театр имени Пугачёвой потерял какую-либо с ней связь. Кстати, миллиардер пытался отсудить у города 47 миллионов, потраченных на аренду земли под строительство. Но суд отдал ему только 1,3.

Снова от меня ветер злых перемен. Тебя уносит.

Источник: t.me/breakingmash

проект театр Алла Пугачева Кристина Орбакайте
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Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой на $400 млн
14:59 19-11-2020
Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой на $400 млн