Голкипера, пропустившего в первом тайме матча Лиги наций четыре гола, заменили в перерыве.

Вратаря Гильерме признали худшим игроком сборной России в матче с Сербией

Портал WhoScored оценил выступление футболистов в матче заключительного тура Лиги наций между сборными России и Сербии. Встреча, состоявшаяся накануне в Белграде при пустых трибунах на стадионе «Райко Митич» в Белграде, завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

Лучшим в составе сборной России стал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, получивший оценку 6,7 балла. Худшим признали вратаря «Локомотива» Гильерме, пропустившего в первом тайме четыре гола и замененного в перерыве на Сослана Джанаева. У него 5,2 балла.

Остальные футболисты сборной России получили следующие оценки: Игорь Дивеев — 5,4, Вячеслав Караваев — 6,0, Георгий Джикия — 5,3, Магомед Оздоев — 6,0, Антон Миранчук — 6,0, Алексей Миранчук — 6,1, Александр Ерохин — 6,1, Юрий Жирков — 6,1, Антон Заболотный — 6,3, Сослан Джанаев — 6,4, Роман Евгеньев — 6,1, Андрей Мостовой — 6,3, Иван Обляков — 6,4, Денис Черышев — 5,9.

У сербов лучшим, по оценкам WhoScored, стал нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, оформивший дубль. Ему поставили максимально возможные десять баллов. Защитник Филип Младенович, на 64-й минуте установивший окончательный счет, получил 9,5 балла.

Помимо Йовича и Младеновича ворота сборной России поразили Неманья Радоньич и Душан Влахович.

Сборная России не проигрывала с разницей пять и более мячей с 2004 года, когда уступила на выезде команде Португалии — 1:7.

Российские футболисты потерпели второе поражение подряд и продлили безвыигрышную серию до шести игр. Последнюю победу сборная одержала 6 сентября в выездном матче Лиги наций с Венгрией (3:2).

Поражение от Сербии не позволило сборной России занять первое место в группе и пробиться в сильнейший дивизион Лиги наций. Набрав восемь очков в шести матчах, команда Станислава Черчесова заняла второе место, пропустив вперед Венгрию (11 баллов).

Источник: sportrbc.ru