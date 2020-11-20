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Эффективные тренажеры и методики похудения в "Тонус-клубе"

09:56 20.11.2020 Фото: «Тонус-клуб»
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С "Тонусом" желаемая фигура станет реальностью!

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Занятия на тонусных столах доступны людям любого возраста и любого уровня физической подготовки

Специалисты в "Тонус-клуб" знают секреты, как похудеть быстро, эффективно и не вернуть назад надоедливый вес после похудения. Современные тренажеры позволят в короткие сроки добиться результатов, прилагая минимум усилий.

Приходите к нам в клуб и Вы узнаете, что такое болл-байк, клаймб-тренажер, иппотренажер, инфракрасные штаны, кедровая бочка, вибро- кровать, магнитотерапия, вибро- очки, варежки, подушка и многое, многое другое!

С "Тонусом" желаемая фигура станет реальностью!

Все подробности по телефонам:

310-44-70 (г. Бердск, ул. Первомайская, 19)

286-10-82 (Академгородок, ул. Российская, 21)

Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск

велнес похудение Спорт тренажеры фитнесс «Тонус-клуб»
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