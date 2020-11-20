3 признака, что женатый мужчина не уйдет от супруги

Если ваша интрижка с женатым кавалером длится продолжительное время, и вы замечаете его равнодушие к вашим проблемам, то это первый звоночек.

Как распознать отношения, которые ни к чему не приведут

Большинство коучей, психологов, экспертов по отношениям уверяют дам, что роман с женатым мужчиной ничем хорошим не закончится. Что же ждет девушку? Одинокие грустные вечера и просто потраченные годы жизни. Бесспорно найдутся представительницы, которым не нужен штамп в паспорте, им достаточно встреч близости. Но как же быть тем, кто верит, что не все потеряно? И есть хоть маленький шанс, когда любовник уйдет из своей законной семьи, стать его официальной спутницей. Самые распространенные признаки, где становится ясно, что мужчина не готов отвести вас в ЗАГС, его интересует только интим.

Первый сигнал – ему не нужны ваши проблемы

Если ваша интрижка с женатым кавалером длится продолжительное время, и вы замечаете его равнодушие к вашим проблемам, то это первый звоночек. Посмотрите на ситуацию трезвым взглядом – он больше обременен организацией места для интима, а также лишь частью вашей жизни, где он проводит время с вами: поездки на выходные на отдых, походы в рестораны, любой другой досуг. Но интересуется ли он тем, что вас окружает в повседневной жизни, с какими проблемами вы сталкиваетесь? Дает ли руку помощи? Если он не проявляет никакого интереса и ответственности к вашей персоне, за рамками вашей связи, для вас это уже точно сигнал! Задайте себе вопрос – вам нужны такие отношения, если у вас цель – замужество и дети?

В его планах вас нет

У любовников есть темы табу: планирование отношений и совместные задумки. Если вы начинаете разговор об этом, а он увиливает от ответа. Партнер не сыпет обещаниями, не забегает далеко вперед, ведет диалог в реальном времени, будто совместного будущего нет. Вы не слышите конкретики, не планируете совместный быт. Давайте рассмотрим пример: вы затрагиваете беседу о приобретении жилья для совместного проживания. Для вас эта тема актуальна, но он всячески ее избегает. Следовательно, в его планы не входит связывать с вами что-то больше, он не будет бросать законную жену. Чтобы вы не делили, как бы не стремились разлучить его с семьей – увы, ничего не выйдет.

У него тесная связь с супругой

Ухоженный мужчина всегда женат на женщине-советчице, она отвечает за его опрятный внешней вид – все наутюжено, поглажено. В разговорах вы можете слышать от него, что он советуется со своей «законной». Такие парни приходят на работу с контейнерами домашней еды, забота в этой семьи явно на первом месте. Его супруга – его союзник, таких женщин тяжело вычеркнуть из жизни, попрощаться с любовницей куда намного легче. Такой типаж мужчин ни за что не разрушит свой брак и свою семью!

Помните, мужчины представители сильного пола – завоеватели, они могут принять решение здесь и сейчас. Если ваши отношения затянулись, от него не поступают конкретных предложений, то в вашем случае, кроме как связи на стороне – больше ничего не светит, и в дальнейшем ничего не произойдет. Выбор за вами!

Источник: ivona.bigmir.net