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Встретит в СИЗО Новый год 2021 из-за убийства лосей браконьер по решению суда Бердска

09:00 20.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Товарищи обвиняются в незаконной охоте на диких животных на особо охраняемой природной территории государственного биологического заказника «Сузунский».

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Подозреваемым продлили меру пресечения

18 ноября 2020 года Бердским городским судом Новосибирской области рассмотрены ходатайства по месту производства предварительного расследования – отделения дознания Отдела МВД России по г. Бердску о продлении срока меры пресечения в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении незаконной охоты на диких животных (лось) на особо охраняемой природной территории государственного биологического заказника «Сузунский», с применением огнестрельного оружия, в составе группы лиц по предварительному сговору.

В отношении одного лица продлен срок содержания под стражей, в отношении второго – срок домашнего ареста, каждому на срок по 04 января 2021 года.

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