Запретил строить апартаменты Минстрой

Под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все - эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье , сказал Стасишин.

Минстрой намерен амнистировать апартаменты, но запретить их строительство в будущем

Минстрой России планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушания в Совете Федерации.

"Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить. < …> Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все - эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье", - сказал Стасишин.

Он добавил, что в законодательство необходимо ввести новое понятие многофункциональных зданий с жилыми помещениями, на которые будет распространяться регуляторика жилищного законодательства. "Там должны быть управляющие компании, должна быть плата за капремонт, в них должна быть регистрация [жительства]", - пояснил замминистра.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий в свою очередь подчеркнул, что для апартаментов нужно утвердить новый вид жилых помещений, который не будет обладать всем набором привилегий и обязанностей, которые сейчас распространяются на многоквартирные дома.

Все ли станет жильем

При этом, по мнению президента фонда "Институт экономики города" Надежды Косаревой, все апартаменты признать жильем не получится. В частности, речь идет о зданиях, расположенных в промышленной зоне, рядом с промышленными предприятиями, в охранной зоне и так далее.

Так, статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отметил, что при амнистировании существующих апартаментов и переводе их в жилые помещения нужно обратить внимание на расположение земельных участков с такими зданиями.

"У нас прошла большая реформа по зонам с особыми условиями использования территорий, и в Земельном кодексе появилась новая глава, теперь во всех этих зонах есть ограничения по строительству жилья. Нужно не забыть, что если мы будем признавать это (апартаменты - прим. ТАСС) жильем, то у нас [может появиться] огромная проблема, что это жилье может попадать в те зоны (охранные зоны, санитарно-защитные, приаэродромные территории), где их по этим правилам совершенно не может быть", - добавил Бутовецкий.

Также, по словам замруководителя Росреестра, при переводе апартаментов в статус жилых помещений нужно прописать правила учета общего имущества и обоснование возникновения права на это имущество. "Эти два вопроса будут важны для нас как для регистрирующего и учетного органа", - сказал он.

Как следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики, правительство России планирует утвердить правовой статус апартаментов до конца 2020 года. В настоящее время в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.

Источник: ТАСС