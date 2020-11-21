Очень сильные молитвы в День памяти Собора Архистратига Михаила 21 ноября 2020 года: О чем молиться сегодня Архангелу Михаилу

21 ноября православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила

21 ноября 2020 года - День памяти Собора Архистратига Михаила

21 ноября православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Мы расскажем об истории и традициях праздника; о том, что кто такие архангелы и почему Михаил среди них — архистратиг.

Что такое Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — христианский праздник, который в Русской Православной Церкви отмечают 21 ноября по новому стилю (8 ноября — по старому). Совершается праздник в ноябре — девятом месяце от марта (раньше с марта начинался год). Дело в том, что, согласно христианскому богословию, существует девять ангельских чинов. А восьмой день месяца (по старому стилю) — указывание на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в день Страшного Суда. Святые отцы называли Страшный Суд «днем восьмым».

Когда празднуется Собор Архистратига Михаила

Празднование Собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных совершается 21 ноября по новому стилю (8 ноября — по старому). Это непереходящий праздник.

Что можно есть на Собор Архистратига Михаила

Поста в этот день нет, то есть православные христиане могут есть любую пищу.

Ангельские чины

Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая — это Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (в переводе «Пламенеющие, Огненные»). Средняя — Господства, Силы и Власти. Низшую — Начала, Архангелы и ангелы.

Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит «вестник». Это отражает их предназначение — доносить до людей Божию волю, быть защитниками и учителями людей. Архангел Михаил стоит над всеми девятью чинами и поэтому называется архистратигом.

Мы знаем также имена других архангелов: Гавриил («сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил («свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий Бога»), Варахиил («благословение Божие»), Иеремиил («возвышение к Богу»).

Архангел Михаил

Архангел Михаил в переводе с древнееврейского значит «кто, как Бог» или чуть по-другому, с вопросительной интонацией — «кто, как Бог?». Его называют архистратигом, потому что он возглавил небесное воинство, которое восстало на отпавших от Бога ангелов и их предводителя Денницу. Денницу мы знаем также как Люцифера, что в переводе означает «утреннаяя звезда». Этого ангела Господь наделил великими совершенствами, но за свою гордыню и восстание против Творца Денница был низвергнут с Неба.

В чем помогает Архангел Михаил, о чем молятся Архангелу Михаилу

Согласно иерархии чинов ангельских, Архангелы благовествуют о людям о Тайнах Божиих, открывают нам Божию волю. Исторически на Руси Архангелу Михаилу молились о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве царского трона и, вообще, государства, о спасении и сохранении России.

История празднования Собора Архистратига Михаила

Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был установлен постановлением Лаодикийского собора, который состоялся примерно в 363 году.

Архангел Михаил в Ветхом Завете

Предание Церкви, которое почитается верующими наравне со Священным Писанием, говорит о том, что Архангел Михаил был участником многих ветхозаветных событий. Например, указывал дорогу израильтяням во время исхода из Египта — в виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью. Кроме того открыл Иисусу Навину волю Господа на взятие Иерихона и перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, заключенному в рве со львами.

Чудеса, связанные с именем Архангела Михаила

С именем Архистратига Михаило связано множество чудес. Вот лишь одна из историй. Архангел Михаил спас афонского отрока. Юношу хотели утопить грабители: мечтали заполучить роскошную сокровищницу, которую тот случайно нашел. В память об этом чуде болгарский царедворец Дохиар построил на Афоне храм в честь архангела Михаила. Найденное отроком золото пошло на убранство церкви.

Есть и чудеса, которые произошли на русской земле. Например, в Волоколамском Патерике можно прочитать рассказ преподобного Пафнутия Боровского о чудесном спасении Новгорода Великого: «А яко же Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян … внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский царь Батый Росискую землю поплени и пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем своим указуя перстом: «сей ми возбрани пойти на Великий Новгород».

Чудо Архангела Михаила в Хонех

Чудо Архистратига Михаила в Хонех произошло в IV веке. Как говорит легенда, во Фригии (внутренняя область на западе Малой Азии) находился храм, построенный в честь Архистратига Михаила. Около того храма тек источник, в котором, по молитве Архангелу Михаилу, исцелилась немая дочь одного из местных жителей. В благодарность небесному заступнику мужчина возвел здесь храм. К источнику за исцелением шли не только христиане, но и язычники, многие из которых отрекались от идолов и обратились ко Христовой вере.

В храме святого Архистратига Михаила в течение 60 лет пономарил благочестивый Архипп. Однажды язычники задумали уничтожить храм и убить пономаря. Для этого они соединили две горные реки в одно русло и направили их течение на храм. Святой Архипп горячо молился Архангелу Михаилу, и Архистратиг явился ему, жезлом открыл в горе расселину и увел в нее воды бушующего потока. Храм остался невредимым. Место, где совершилось чудо, получило имя Хоны, что означает «отверстие», «расселина». Отсюда — название «чудо Архангела Михаила в Хонех».

Икона Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

На иконах Архангелов изображают в соответствии с родом их служения. Михаил попирает ногами дьявола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест. Гавриил написан с райской ветвью, которую он принес Деве Марии в день Благовещения, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа — в левой. Рафаил держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу. Уриил держит в поднятой правой руке на уровне груди обнаженный меч, в опущенной левой руке — «пламень огненный». Селафиил изображен в молитвенном положении, смотрящим вниз, руки сложены на груди. Иегудиил в правой руке держит золотой венец, в левой — бич из трех красных (или черных) веревок. На одежде Варахиила изображено множество розовых цветов, а Иеремиил держит в руке весы.

Молитвы Архистратигу Божиему Михаилу

Молитва первая Архистратигу Божиему Михаилу

Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя Троицы, первый во Ангелех предстоятелю, рода же человеческого приставниче и хранителю, сокрушивый со воинствы своими главу прегордаго денницы на небеси и всегда посрамляяй злобу и коварства его на земли!

К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию молимся: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и православному отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг видимых и невидимых. Буди наставник премудр и споспешник всем православным христианом, износя им от Престола Царя царствующих просвещение и силу, радость, мир и утешение. Буди вождь и соратай непобедим Христолюбивому воинству нашему, венчая его славою и победами над супостаты, да познают вси противляющиися нам, яко с нами Бог и святии Ангели Его!

Не остави о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое имя твое; се бо, аще многогрешнии есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо ум наш светом Божиим, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да утвердившеся в законе Господни, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотьми плоти и ради тленнаго и земнаго вечная и небесная безумне забывати. Над всеми же сими испроси нам свыше истиннаго покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дней временнаго жития нашего во изглаждении зол, содеянных нами, совершим. Егда же приближится час скончания нашего и свобождения от уз бреннаго сего телесе, не остави нас, Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных; обыкших преграждати души человечестей восход в горняя, да, охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и сподобимся узрети Пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего и Тому воздати славу, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая Архистратигу Божиему Михаилу

О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и грозный Небеснаго Царя воеводо! Прежде Страшнаго суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к сотворшему ю Богу, седящему на Херувимех, и молися о ней прилежно, да твоим ходатайством послет ю в место покойное.

О, грозный воеводо Небесных Сил, предстателю всех у Престола Владыки Христа, хранителю твердый всем человеком и мудрый оружниче, крепкий воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя грешнаго требующаго твоего заступления, сохрани мя от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби мя непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго суда Его. О, всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не презри мене грешнаго, молящагося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

глас 4

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы, недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.

Кондак Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

глас 2

Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи.

Интересные факты об Архангеле Михаиле

Считается, что именно Архангел Михаил являлся и помогал Жанне д’Арк. Архистратиг поручил Жанне осуществить ее миссию — короновать Карла VII в Реймсе. По легенде, при освобождении Орлеана от англичан Михаил в окружении всего сонма ангелов, сияя появился в небе и сражался на стороне французов.

По преданию балканских христиан, Архангел Михаил научил мучеников Флора и Лавра искусству управлять лошадьми. Именно поэтому на местных иконах Флора и Лавра часто изображают с конями, поводья которых держит в руках Архистратиг.

Коптские христиане посвятили святому Михаилу главную реку Египта — Нил. Копты переняли византийскую традицию празднования в честь архангела Михаила, но перенесли его дату на 12 ноября. Также 12-го числа каждого месяца в Коптской Церкви совершается специальная служба в воспоминание святого Михаила, а 12 июня, когда Нил выходит из берегов, Архистратига славят за разлив реки и будущий урожай.

Митрополит Антоний Сурожский. Об именах и ангелах. День Архистратига Михаила.

«Никто как Бог» – в этом выразилось все знание великим Архангелом своего Бога. Он Его не описывает, он Его не объясняет – он встает и свидетельствует. В этом его приобщенность к сиянию Божества, и в этом мера, в которой он являет это сияние и открывает нам путь к тайне Господней своим словом и тем именем, которое выражает весь его непостижимый опыт непостижимого Бога.

Есть место в книге Откровения, где тайнозритель Иоанн повествует нам, что когда придет время и мы все будем в Царстве Божием, то каждый получит имя таинственное, которое знает только Бог, дающий его, и познает тот, кто его получает. Это имя как бы содержит в себе всю тайну человека; этим именем сказано все о нем; этого имени никто не может знать, кроме Бога и получающего его, потому что оно определяет то единственное, неповторимое соотношение, которое существует между Богом и Его тварью – каждой, единственной для Него тварью.

Мы носим имена святых, которые прожили и осуществили на земле свое призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому святому; и мы должны бы вдумываться и в значение его имени, и в ту личность святого, которая нам доступна из его жития. Ведь он не только является нашим молитвенником, заступником и защитником, но в какой-то мере и образом того, чем мы могли бы быть. Повторить ничью жизнь нельзя, но научиться от жизни того или другого человека, святого или даже грешного, жить более достойно себя и более достойно Бога – можно.

И вот сегодня мы празднуем честь и память Архистратига Михаила в окружении Ангелов Господних. Ангелы – это вестники; Ангел – это тот, кого Господь может послать с поручением и кто до конца, совершенно исполнит его. Может показаться странным, что целую группу тварей Господних мы называем именем, которое обозначает их должность, их служение, словно в них нет ничего другого. И на самом деле это так, и в этом их святость: очищенные, сияющие Божиим светом, по слову Григория Паламы и наших богослужебных книг, они являются вторыми светами, отблесками вечного света Божественного. В них нет той непрозрачности, той потемненности, которая позволяет нам называться именем, и это имя и есть определение нашего места перед лицом Божиим и нашего места в творении Господнем. Они – светы вторые.Что это значит?

Это значит, что некий божественный свет льется через них беспрепятственно, свободно, широкой рекой; но не просто как по пустому желобу, не только как через безжизненное стекло, а так, как льется, и искрится, и сияет, и множится свет, когда он падет на драгоценный камень, дойдет до его сердца и оттуда ответным сиянием бьет в стороны, озаряя, а порой и ослепляя своей красотой.

Это образ подлинной святости, и в этом отношении они действительно Ангелы, потому что мы их узнаем, переживаем только как сияние Божественного света, сияние не уменьшенное, не потемненное, но сияние приумноженное и радостотворное, приносящее жизнь, – а сущность их бытия и сущность их святости остаются тайной между ними и Богом, Который познает глубины Своей твари...

Но их личная святость явлена нам еще особо тем отдельным именем, которым каждый из них назван. Некоторые из этих имен вошли в Священное Писание, были открыты опыту Церкви и показывают нам, в чем их особая святость. Архистратиг Сил Небесных, которому посвящены многие среди нас здесь и многие в стране Российской, назван Михаилом. «Михаил» – слово еврейское, и оно значит «Никто как Бог»; и это слово выражает все стояние великого Архангела, когда Денница восстал против Бога, желая утвердить себя в некоторой, хотя бы тварной, обособленности и самостоятельности, и когда встал великий Архангел Михаил и произнес одно это слово, которое определило все для него: «Никто как Бог», и утвердило его в таком отношении с Богом, что сделало его хранителем врат райских. «Никто как Бог» – в этом выразилось все знание великим Архангелом своего Бога. Он Его не описывает, он Его не объясняет – он встает и свидетельствует. В этом его приобщенность к сиянию Божества, и в этом мера, в которой он являет это сияние и открывает нам путь к тайне Господней своим словом и тем именем, которое выражает весь его непостижимый опыт непостижимого Бога.

На иконах Архангел Михаил изображается в латах, с пламенеющим мечом в руке. Он попирает дракона, который знаменует собою зло; Архангел стоит во вратах рая, не давая войти в это святое и священное место тем, кто к этому не готов; и еще он изображается на тех вратах иконостаса, через которые духовенство выходит из алтаря: священник с Евангелием, на Великом Входе, или дьякон на ектении; и это те врата, через которые в литургическом, богослужебном порядке никто не входит во Святая Святых, в алтарь.

Другой Архангел, Гавриил, чье имя означает «Крепость Божия», изображается на тех вратах, через которые дьякон во время богослужения входит обратно в алтарь. Гавриил – тот, который возвещает нам, что дверь открыта, чтобы нам снова войти в присутствие Божие; что сила Божия явлена, что Бог победил и мы спасены. От Евангелиста Луки мы знаем, что Архангел Гавриил принес Захарии весть о рождении Иоанна Крестителя, он же возвестил Деве Марии, что Она обрела благодать у Бога и родит миру Спасителя; поэтому мы видим его на иконах с оливковой ветвью в руках – знаком примирения Бога с миром.

Об Архангеле Рафаиле мы читаем в книге Товита, как он сопутствовал сыну его Товии и исцелил Товита и его невестку, и имя его означает «Исцеление Божие»; и о других Архангелах и Ангелах говорит нам Священное Писание; и вера Церкви, опыт христианский говорят нам об Ангелах-хранителях.

О дне памяти святого, имя которого мы носим, мы говорим, что это «день нашего Ангела». И в каком-то смысле, в смысле нашего посвящения святому это верно; но с разными святыми людьми – как и с окружающими нас простыми людьми – общение у нас складывается по-разному: одни нам лично ближе, через молитву и через их житие, которому мы хотели бы подражать; другими мы восхищаемся как бы издали. С Ангелом же Хранителем отношения наши совсем иные: мы ему поручены, и он – Хранитель наш, независимо как бы от того, обращаемся ли мы к нему, помним ли вообще о нем или нет, – как наши мать и отец, с которыми у нас неразрушимая связь, что бы мы ни думали, как бы ни поступали по отношению к ним, как бы ни вели себя...

И еще: один человек на земле был назван вестником и Ангелом веры церковной: это Креститель Иоанн, и о нем мы читаем слова, именно подобные тому, что я сейчас говорил об Ангелах. О нем начало Евангелия от Марка говорит: Он – глас вопиющего в пустыне... Он глас, он – только звук Господня голоса, он – Ангел, потому что через него говорит Сам Бог, а сам он о себе говорит, что ему надо умаляться, чтобы в полную меру встал перед людьми образ Господень.

Это – путь на земле; мы должны малиться, умаляться, постепенно терять то, что кажется таким драгоценным, а на самом деле есть сгущенность нашего видимого естества. Мы должны постепенно делаться прозрачными, чтобы стать как бы невидимыми — как драгоценный камень невидим и обнаруживается только тем светом, который, ударяя в него, осиявает все вокруг. Тогда мы как будто теряем что-то из своего временного существа, но для того только, чтобы приобрести неотъемлемое познание Бога, единственное, которое каждый из нас, кто называет себя «я», может иметь и которое он может явить всем другим, потому что каждый из нас познает Бога единственным и неповторимым образом. Наш путь — от земли на Небо, от тяжелой нашей воплощенности в просветленность и прозрачность... Ангелом на земле является неложный свидетель — Иоанн Креститель, который на пути, и Тот, Кого Священное Писание называет «Великого Совета Ангел» — Бог, пришедший во плоти.

Вот те образы, те мысли, те думы из нашего почитания Ангелов, из нашей любви к ним, из нашего с ними общения в молитве и их заступления за нас, которые нам могут помочь найти путь нашей собственной души от земли на Небо, от собственной потемненности к совершенному просвещению. Молитвами святых Ангелов и Архангелов да даст нам Господь, отрешившись от себя, вольной волей, любовью к Богу, начать умаляться до того, чтобы полной мерой воссиял Сам Бог в каждом из нас. Аминь.

Архангельский собор в Кремле

Собор святого Архистратига Михаила в Кремле издревле был усыпальницей великих князей и русских царей. В старину его называли «церковью святого Михаила на площади».

История Архангельского собора восходит к XIV веку. В 1333 году первый великий московский князь Иван Калита заложил белокаменную церковь во имя святого Архангела Михаила, которого русские люди считали покровителем воинов. В 1505-1508 годах на месте древнего храма был возведен новый величественный собор. Строительством руководил приглашенный великим князем венецианский архитектор Алевиз Новый.

С момента своего основания вплоть до XVIII столетия Архангельский собор служил местом упокоения московских князей и царей. Надгробные памятники князьям со словами молитв и эпитафий на белокаменных плитах располагаются под сводами храма в строгом порядке. Гробницы династии Рюриковичей — вдоль стен храма. Гробницы царей из династии Романовых — у юго-западного и северо-западного столпов. Первый русский царь Иван Грозный и два его сына погребены в особой царской усыпальнице, устроенной в алтарной части собора.

Среди наиболее почитаемых святынь Архангельского собора были мощи святого князя Михаила Черниговского, погибшего мученической смертью в Золотой Орде и святого царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного. Останки святых не предавали земле, а помещали в особые ковчеги — раки, предназначенные для поклонения верующих. Рака с мощами царевича Дмитрия установлена у юго-западного столпа под резной каменной сенью.

Стенописью собор был впервые украшен в царствование Ивана Грозного. От этой древней росписи сохранились лишь небольшие фрагменты на столпах храма и несколько композиций в алтаре и царской усыпальнице. В 1652-1666 годах собор расписали заново — работала большая артель русских мастеров. Работами руководил знаменитый царский живописец Симон Ушаков.

Среди святых, изображенных на столпах храма, мы видим княгиню Ольгу, великого князя Владимира, крестителя Руси, его принявших мученическую смерть сыновей Бориса и Глеба, князей Андрея Боголюбского, Александра Невского, Даниила Московского. Уникальной особенностью росписи Архангельского собора является цикл надгробных портретов: в нижнем ярусе над захоронениями князей-Рюриковичей написаны их «воображаемые» портреты. Эта «портретная» галерея исторических лиц открывается изображением великого московского князя Ивана Калиты и завершается изображением Георгия Васильевича, младшего брата Ивана Грозного.

Иконостас собора, увенчанный Распятием, устроен в царствование Федора Алексеевича Романова в 1679-1681 годах. Все иконы написаны мастерами царской Оружейной палаты. Лишь в местном, нижнем ряду сохранилось несколько древних икон. Справа от Царских врат, находится храмовая икона собора — «Архангел Михаил в деяниях», созданная около 1399 года. По преданию, эта икона была написана по заказу вдовы Дмитрия Донского монахини Евдокии в память о великом князе и его победе в битве на Куликовом поле.

Михайлов день — народные обычаи празднования Собора Архистратига Михаила

На Руси Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был одним из самых веселых праздников. С этого дня скот загоняли в хлева — на зимний корм. Устраивали широкое застолье, звали в избу гостей. Пекли пироги, подавали к столу свежий медом. Гулянье могло длиться целую неделю — так крестьяне готовились к строгому Рождественскому, или Филипповскому, посту.

За несколько дней до Собора Архистратига Михаиласвященник с причтом ходили по домам прихожан и служили молебны. Хозяева в благодарность угощали их ковригой хлеба или деньгами — от 5 до 15 копеек со двора.

Источник: foma.ru