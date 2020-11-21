Прикольные веселые поздравляшки на Всемирный день телевидения 21 ноября 2020 года

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году.

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году

21 ноября 2020 года - Всемирный день телевидения.

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году. Выбранная дата ознаменовала день проведения первого Всемирного телевизионного форума, проходившего в 1996 году. В этот день государства обмениваются телевизионными программами, посвященными проблемам безопасности, социально-экономического развития, расширения культурных связей. Сегодня в мире действуют несколько крупнейших телекомпаний, таких как NBC, BBC, ABC, РАИ и др. Первый телецентр в России появился в 1937 году на Шаболовке. Уже в 1939 году он осуществлял регулярное вещание. Отечественная Война хотя и притормозила телевещание в СССР, однако не помешала его дальнейшему развитию. В результате 15 декабря 1945 года телецентр первым в Европе начал осуществлять телевещание регулярно два раза в неделю.

***

У ТВ сегодня праздник!

Вам желаю передач

Замечательных и разных,

Чтоб решали ряд задач

И проблемы поднимали

Для того, чтоб обсудить,

Да и просто развлекали,

Чтобы радостнее жить!

***

Без телевидения жизни

Не представляем мы сейчас,

Оно покажет обо всем нам

И впечатлений новых даст,

Сегодня праздник отмечают

Те, кто с ТВ так связан тесно,

Мы им удачи пожелаем,



Эфиров только интересных!

***

Поздравляю всех работников телевидения с профессиональным праздником. Я хочу пожелать, чтобы голубые экраны транслировали в наши дома только позитив и отличное настроение. Пускай поводом для важных новостей будут только радостные события в мире. Желаю большого вдохновения, для поиска новых увлекательнейших тем, которые привлекут и зацепят уважаемого телезрителя. С праздником!

***

Всё, что в мире происходит,

Смотрим в ленте новостей,

Телевидение входит

Всё сильней в сердца людей.

Только лишь глаза откроешь —

Ищешь утренний канал,

Чтобы бодреньким настроем

Тебя телек заряжал.

Без программ весёлых разных

Жизнь уныла и сера.

Дружно скажем в этот праздник —

Телевиденью Ура!

***

С Днем телевиденья всемирным

Я поздравляю вас от всей души!

Желаю вам успешности эфирной,

Чтоб все программы были хороши.

Пускай растут доходы ваши,

Пусть телевиденье цветет.

И каждый день пусть будет краше,



И пусть в делах любых везет.

***

Без телевидения давно

Свой день мы все не представляем.

Всех тех, кто делает ТиВи

Сегодня хором поздравляем.

Желаем вам удач больших,

Красивых, красочных эфиров,



Пусть продуцирует экранГероев новых и кумиров.

Аудитория пускай

Приносит рейтинги каналам,

Лишь только зрители пускай

Критерием вам будут главным.

***

Телевизионщиков



Дружно поздравляем,И в эфире рейтинговВам больших желаем!

Чтобы передачи

Были высший класс,

Чтобы жизнь успехом

Радовала вас!

Чтоб любовный стимул



Был на высоте,Чтобы все дивилисьВашей красоте!

И от нас примите

В славный сей денек,

Вот такой сердечный,

Нежный поздравок!

***

Телевидение вещает

В целом мире без преград,

То и это сообщает,

Люд честной, конечно, рад

Посмотреть и сериалы

И любимое кино,

Раз, другой, потом сначала —

Интересно все равно!

Говорят нам, что творится

И в стране, за рубежом,

Если что-то вдруг случится,

Тут же, мигом узнаем,

И работа вся, конечно,

Не проходит без тебя,

Поздравляю я сердечно

В праздник телевиденья!

***

С Днем телевидения поздравить

Работников ТВ мы рады,

Пускай весомые за труд

Всегда вручаются награды.

Желаем ярких вам эфиров

И интересных репортажей,

Аудитории огромной



И рейтингов высоких также.

Пусть будут силы, вдохновение

Творить, стремиться и снимать,

Желаем крепкого здоровья,

Своих позиций не сдавать.

***

С Днем телевиденья сердечно поздравляю!

Нам было б очень скучно без него.



Ведь каждый день каналы сообщают,Что в мире нового случилось, для чего.

Я от души сегодня всем желаю,

Чтоб каждый выпуск новостей,

Лишь позитивом чудным заряжая,

Вокруг всё делал ярче и светлей.

***

Из телевизора мы много узнаем



О тех событиях, что происходят в мире,Нам дикторы вещают день за днем,Все новости, транслируя в эфире.

Пусть будет больше разных передач,

И станет ярче на ТВ картинка,

Желаю тебе счастья и удач,

И всем, кто создает для нас новинки!

Источник: pozdravok.ru