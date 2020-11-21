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Прикольные веселые поздравляшки на Всемирный день телевидения 21 ноября 2020 года

08:50 21.11.2020 Фото: pixnio.com
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Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году.

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Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году

21 ноября 2020 года - Всемирный день телевидения.

Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году. Выбранная дата ознаменовала день проведения первого Всемирного телевизионного форума, проходившего в 1996 году. В этот день государства обмениваются телевизионными программами, посвященными проблемам безопасности, социально-экономического развития, расширения культурных связей. Сегодня в мире действуют несколько крупнейших телекомпаний, таких как NBC, BBC, ABC, РАИ и др. Первый телецентр в России появился в 1937 году на Шаболовке. Уже в 1939 году он осуществлял регулярное вещание. Отечественная Война хотя и притормозила телевещание в СССР, однако не помешала его дальнейшему развитию. В результате 15 декабря 1945 года телецентр первым в Европе начал осуществлять телевещание регулярно два раза в неделю.

***

У ТВ сегодня праздник!
Вам желаю передач
Замечательных и разных,
Чтоб решали ряд задач

И проблемы поднимали
Для того, чтоб обсудить,
Да и просто развлекали,
Чтобы радостнее жить!

***

Без телевидения жизни
Не представляем мы сейчас,
Оно покажет обо всем нам
И впечатлений новых даст,
Сегодня праздник отмечают
Те, кто с ТВ так связан тесно,
Мы им удачи пожелаем,

Эфиров только интересных!

***

Поздравляю всех работников телевидения с профессиональным праздником. Я хочу пожелать, чтобы голубые экраны транслировали в наши дома только позитив и отличное настроение. Пускай поводом для важных новостей будут только радостные события в мире. Желаю большого вдохновения, для поиска новых увлекательнейших тем, которые привлекут и зацепят уважаемого телезрителя. С праздником!

***

Всё, что в мире происходит,
Смотрим в ленте новостей,
Телевидение входит
Всё сильней в сердца людей.

Только лишь глаза откроешь —
Ищешь утренний канал,
Чтобы бодреньким настроем
Тебя телек заряжал.

Без программ весёлых разных
Жизнь уныла и сера.
Дружно скажем в этот праздник —
Телевиденью Ура!

***

С Днем телевиденья всемирным
Я поздравляю вас от всей души!
Желаю вам успешности эфирной,
Чтоб все программы были хороши.

Пускай растут доходы ваши,
Пусть телевиденье цветет.
И каждый день пусть будет краше,

И пусть в делах любых везет.

***

Без телевидения давно
Свой день мы все не представляем.
Всех тех, кто делает ТиВи
Сегодня хором поздравляем.

Желаем вам удач больших,
Красивых, красочных эфиров,

Пусть продуцирует экран
Героев новых и кумиров.

Аудитория пускай
Приносит рейтинги каналам,
Лишь только зрители пускай
Критерием вам будут главным.

***

Телевизионщиков

Дружно поздравляем,
И в эфире рейтингов
Вам больших желаем!

Чтобы передачи
Были высший класс,
Чтобы жизнь успехом
Радовала вас!

Чтоб любовный стимул

Был на высоте,
Чтобы все дивились
Вашей красоте!

И от нас примите
В славный сей денек,
Вот такой сердечный,
Нежный поздравок!

***

Телевидение вещает
В целом мире без преград,
То и это сообщает,
Люд честной, конечно, рад

Посмотреть и сериалы
И любимое кино,
Раз, другой, потом сначала —
Интересно все равно!

Говорят нам, что творится
И в стране, за рубежом,
Если что-то вдруг случится,
Тут же, мигом узнаем,

И работа вся, конечно,
Не проходит без тебя,
Поздравляю я сердечно
В праздник телевиденья!

***

С Днем телевидения поздравить
Работников ТВ мы рады,
Пускай весомые за труд
Всегда вручаются награды.

Желаем ярких вам эфиров
И интересных репортажей,
Аудитории огромной

И рейтингов высоких также.

Пусть будут силы, вдохновение
Творить, стремиться и снимать,
Желаем крепкого здоровья,
Своих позиций не сдавать.

***

С Днем телевиденья сердечно поздравляю!
Нам было б очень скучно без него.

Ведь каждый день каналы сообщают,
Что в мире нового случилось, для чего.

Я от души сегодня всем желаю,
Чтоб каждый выпуск новостей,
Лишь позитивом чудным заряжая,
Вокруг всё делал ярче и светлей.

***

Из телевизора мы много узнаем

О тех событиях, что происходят в мире,
Нам дикторы вещают день за днем,
Все новости, транслируя в эфире.

Пусть будет больше разных передач,
И станет ярче на ТВ картинка,
Желаю тебе счастья и удач,
И всем, кто создает для нас новинки!

Источник: pozdravok.ru

21 ноября 2020 Всемирный день телевидения поздравления стихи телевизор ООН
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С Днем телевиденья сердечно поздравляем!

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