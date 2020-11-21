Душевные и теплые поздравления в День бухгалтера 21 ноября 2020 года в России

21 ноября 2020 года - День бухгалтера в России.
На сегодняшний день в России более 3,7 миллионов бухгалтеров. Несмотря на большую историю самой профессии, отмечают его в России не так давно. Дата празднования четко не определена, их три — 21, 25, 28 ноября. Разночтения вызваны тем, что 21 ноября был утвержден, а 25 (28 по другим источникам) – официально в 1996 году опубликован закон «О бухгалтерском учете».
В значительной степени экономика любого государства зависит от внимательной и четкой бухгалтерской работы. Бухгалтер – один из самых уважаемых людей в организации, и это неслучайно, ведь именно бухгалтер ведет все самые сложные расчеты, касающиеся деятельности любого предприятия: расходы, налоги, зарплаты, выплаты. Профессия требует четкости, внимательности, усидчивость, скрупулезности. В этот день предприятия и организации поздравляют всех сотрудников бухгалтерского отдела. В их честь звучат торжественные речи, вручаются грамоты и награды за отлично выполненную работу. Частыми стали в этот день корпоративные вечеринки, где в конце рабочего дня в окружении коллег за бокалом шампанского можно весело посидеть и отпраздновать.
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С днём бухгалтера тебя!
Пусть сверкает жизнь твоя.
Легко и просто труд идёт
И прибыль нужную несёт.
Желаю счёт вести отлично,
Чтоб всё было гармонично.
Лёгких дней и устремлений,
А для спокойствия души
Тебе желаю я любви.
И много-много позитива,
Жить счастливо и красиво.
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С Днем бухгалтера! Расчеты,
Цифры, числа — ваш конек.
Уложиться нужно в срок.
Берегите свои нервы —
Пусть спокойно жизнь течет.
Век-то нынче двадцать первый —
Пусть «Excel» ведет учет.
Пусть начальство вас лелеет
За нелегкий, важный труд.
Бизнесу без вас — капут!
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Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!
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Бухгалтером непросто быть:
Законы нужно изучить
И дебет с кредитом сводить,
В карьере вам больших успехов,
А в жизни — радости и смеха.
Зарплата будет пусть достойной,
А на душе — всегда спокойно!
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Баланс, отчеты, накладные,
Приказы, сводки, отпускные...
Без Вас, увы, не сварим каши.
Про дебет, кредит и налоги
Все знаете — в подсчетах строги.
Вас от души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи, позитива,
И прибыли для коллектива.
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Бухгалтер — должность «безгранична».
Забот у вас большой объем:
В ущерб семье и жизни личной
Вы ночью с цифрами и днем!
Отчет квартальный, подекадный,
Помесячный и годовой.
Бухгалтер, ты «шаман зарплатный»,
Ну а серьезно, поздравляем,
Желаем массу всяких благ:
Здоровья крепкого без края
И обалденных вам зарплат!
***
День бухгалтера сегодня,
Пожелаем мы сейчас,
Сами делались за вас,
Дебет с кредитом сводился
И начальник чтоб не злился,
Чтоб зарплату повышал
И всегда вас уважал!
***
Мы сегодня поздравляем
И сердечно пожелаем
Вам балансов без долгов!
Пусть расчеты будут с плюсом!
Дебит с кредитом сведен!
Жить красиво и со вкусом!
Быть успешными во всем!
***
Дебет, кредит, бланки, карты,
Начисление всем зарплаты,
Сложный жизненный расчет...
Всем бухгалтерам — почет!
Вас сегодня поздравляем,
Благ всегда, во всем желаем,
Позитивнейших моментов,
Добросовестных клиентов!
На работе — лишь успехов,
Чтоб расчеты без огрехов
Были сделаны всегда...
Счастья, вам, бухгалтера!
***
В День бухгалтера желаю
Никогда не унывать,
Все отчеты и балансы
Быть всегда на позитиве,
Дело от души любить,
Дебет с кредитом с улыбкой,
Без напряга вам сводить.
Быть вам в прибыли желаю,
В добром здравии всегда,
Нервов пусть вам не испортят
***
Поздравим мага цифр и денег.
О, в бухгалтерии ты — гений!
Знаешь закон, учёт ведешь,
Дебет и кредит — всё сведешь,
Разложишь цифры все по полкам,
А документ заполнишь с толком.
Одним из первых быть! Мы знаем,
Как много тайн чужих хранишь
... но трудишься и не ворчишь.
Ровным и долгим станет путь,
Умей лишь грамотно рискнуть.
Источник: pozdravok.ru