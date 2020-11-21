Душевные и теплые поздравления в День бухгалтера 21 ноября 2020 года в России

Бухгалтер – один из самых уважаемых людей в организации, и это неслучайно, ведь именно бухгалтер ведет все самые сложные расчеты, касающиеся деятельности любого предприятия: расходы, налоги, зарплаты, выплаты.

На сегодняшний день в России более 3,7 миллионов бухгалтеров

21 ноября 2020 года - День бухгалтера в России.

На сегодняшний день в России более 3,7 миллионов бухгалтеров. Несмотря на большую историю самой профессии, отмечают его в России не так давно. Дата празднования четко не определена, их три — 21, 25, 28 ноября. Разночтения вызваны тем, что 21 ноября был утвержден, а 25 (28 по другим источникам) – официально в 1996 году опубликован закон «О бухгалтерском учете».

В значительной степени экономика любого государства зависит от внимательной и четкой бухгалтерской работы. Бухгалтер – один из самых уважаемых людей в организации, и это неслучайно, ведь именно бухгалтер ведет все самые сложные расчеты, касающиеся деятельности любого предприятия: расходы, налоги, зарплаты, выплаты. Профессия требует четкости, внимательности, усидчивость, скрупулезности. В этот день предприятия и организации поздравляют всех сотрудников бухгалтерского отдела. В их честь звучат торжественные речи, вручаются грамоты и награды за отлично выполненную работу. Частыми стали в этот день корпоративные вечеринки, где в конце рабочего дня в окружении коллег за бокалом шампанского можно весело посидеть и отпраздновать.

***

С днём бухгалтера тебя!

Пусть сверкает жизнь твоя.

Легко и просто труд идёт

И прибыль нужную несёт.

Желаю счёт вести отлично,

Чтоб всё было гармонично.

Лёгких дней и устремлений,



Ярких жизненных движений.

А для спокойствия души

Тебе желаю я любви.

И много-много позитива,

Жить счастливо и красиво.

***

С Днем бухгалтера! Расчеты,

Цифры, числа — ваш конек.



Непочатый край работы,Уложиться нужно в срок.

Берегите свои нервы —

Пусть спокойно жизнь течет.

Век-то нынче двадцать первый —

Пусть «Excel» ведет учет.

Пусть начальство вас лелеет

За нелегкий, важный труд.



С вами денежки целее.Бизнесу без вас — капут!

***

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

***

Бухгалтером непросто быть:

Законы нужно изучить

И дебет с кредитом сводить,



Уметь проводки проводить!

В карьере вам больших успехов,

А в жизни — радости и смеха.

Зарплата будет пусть достойной,

А на душе — всегда спокойно!

***

Баланс, отчеты, накладные,

Приказы, сводки, отпускные...



Вот только часть работы Вашей,Без Вас, увы, не сварим каши.Про дебет, кредит и налогиВсе знаете — в подсчетах строги.Вас от души мы поздравляем,Здоровья крепкого желаем,Любви, удачи, позитива,И прибыли для коллектива.

***

Бухгалтер — должность «безгранична».

Забот у вас большой объем:

В ущерб семье и жизни личной

Вы ночью с цифрами и днем!

Отчет квартальный, подекадный,

Помесячный и годовой.

Бухгалтер, ты «шаман зарплатный»,



И дружат все всегда с тобой!

Ну а серьезно, поздравляем,

Желаем массу всяких благ:

Здоровья крепкого без края

И обалденных вам зарплат!

***

День бухгалтера сегодня,

Пожелаем мы сейчас,



Чтоб все сложные отчетыСами делались за вас,Дебет с кредитом сводилсяИ начальник чтоб не злился,Чтоб зарплату повышалИ всегда вас уважал!

***

Мы сегодня поздравляем



От души бухгалтеров!И сердечно пожелаемВам балансов без долгов!

Пусть расчеты будут с плюсом!

Дебит с кредитом сведен!

Жить красиво и со вкусом!

Быть успешными во всем!

***

Дебет, кредит, бланки, карты,

Начисление всем зарплаты,

Сложный жизненный расчет...

Всем бухгалтерам — почет!

Вас сегодня поздравляем,

Благ всегда, во всем желаем,

Позитивнейших моментов,

Добросовестных клиентов!

На работе — лишь успехов,

Чтоб расчеты без огрехов

Были сделаны всегда...

Счастья, вам, бухгалтера!

***

В День бухгалтера желаю

Никогда не унывать,

Все отчеты и балансы



Неизменно в срок сдавать.

Быть всегда на позитиве,

Дело от души любить,

Дебет с кредитом с улыбкой,

Без напряга вам сводить.

Быть вам в прибыли желаю,

В добром здравии всегда,

Нервов пусть вам не испортят



Никогда инспектора.

***

Поздравим мага цифр и денег.

О, в бухгалтерии ты — гений!

Знаешь закон, учёт ведешь,

Дебет и кредит — всё сведешь,

Разложишь цифры все по полкам,

А документ заполнишь с толком.



В твой День бухгалтера желаемОдним из первых быть! Мы знаем,Как много тайн чужих хранишь... но трудишься и не ворчишь.Ровным и долгим станет путь,Умей лишь грамотно рискнуть.

Источник: pozdravok.ru