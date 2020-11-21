Как будут менять водительские права по истечении срока в 2021 году: по-новому

В конце минувшего года вышло правительственное постановление №1734, изменившее правила получения и замены водительских удостоверений. Обе процедуры стали с того момента намного более простыми, и россияне теперь тратят на них меньше времени.
Законом «О безопасности дорожного движения» регламентирован 10-летний период действия водительских прав. Управлять транспортными средствами водителям в России разрешено непосредственно до последнего дня срока действия удостоверений (включительно). Однако, задумываться о решении вопроса с заменой документов лучше все же заблаговременно, рекомендуют в ГИБДД.
Как наказывают за просроченные водительские права в России?
За просроченные права автовладельцу светит штраф в сумме от пяти до 15-ти тысяч рублей. Однако, водители должны знать, что судебная инстанция вправе наказать за это нарушение не только рублем – законодательство предусматривает также административный арест на срок до 15-ти суток либо обязательные работы (100-200 часов).
Основания для замены прав в 2021 году
Действующее в нашей стране законодательство установило следующие случаи, при которых замена прав является обязательной:
- потеря удостоверения (уничтожение, похищение, утеря документа);
- повреждение пластика вследствие химического, механического либо иного воздействия;
- изменились те или иные персональные данные водителя (даже в том случае, если изменена всего одна буква);
- фигурирующая в документе информация перестала быть читабельной;
- водитель получил новую категорию;
- состояние здоровья автовладельца ухудшилось или улучшилось (в случае, если это имеет какое-то отношение к процессу управления автотранспортом);
- наличие отметок ГИБДД;
- истек срок действия документа.
Как менять права по истечении срока в 2021 году, и где это можно сделать
Способов замены прав в 2021 году в России – три:
- ГИБДД. Главный плюс – оперативность. Если пакет необходимых документов собран полностью, то на прохождение процедуры уйдет не больше трех часов.
- МФЦ. Обращайтесь в МФЦ только в том случае, если права, как говорится, «не горят». Рассчитывайте на пару недель, поскольку Ваши документы сначала будут переданы сотрудникам ГИБДД, а затем специалисты МФЦ будут ожидать их обратно.
- Сайт «Госуслуги». Отличный вариант для тех, кто желает сэкономить на пошлине. Помните: граждане, оформляющие документы в онлайн-режиме, вправе рассчитывать на получение 20-процентной скидки.
Для замены прав необходимы следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность водителя;
- фотография;
- квитанция об оплате госпошлины;
- старое водительское удостоверение (если таковое имеется);
- медицинская справка;
- экзаменационная карточка.
Важный момент! При подаче заявления на замену прав при себе обязательно нужно иметь оригиналы каждого предоставляемого документа. Копии не принимают ни в ГИБДД, ни в МФЦ.
Источник: Пронедра