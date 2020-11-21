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К пенсионерам о выплатах обратилась ФНС. Обрати внимание

21:30 21.11.2020 Фото: Pixabay
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ФНС России предупреждает о распространении ложной информации о получении вычета на обязательное пенсионное страхование.

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При неправомерном заявлении социального вычета налоговый орган откажет в его предоставлении

В интернете распространяется ложная информация о возможности получения социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на пенсионное страхование на основании данных Пенсионного фонда РФ. Соответствующая инструкция распространяется в мессенджерах и социальных сетях.

Так, гражданам предлагается сформировать на Едином портале государственных услуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. В качестве суммы расходов для вычета рекомендуется принять данные из нее. После этого гражданину предлагается заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такая льгота заявляется как социальный вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию.

ФНС России предупреждает, что вышеуказанный порядок получения социального вычета противоречит налоговому законодательству. Претендовать на социальный вычет могут те граждане, которые решили самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ.

Налогоплательщик может заявить данный вычет, предоставив документы, подтверждающие его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Например, копию договора с негосударственным пенсионным фондом и копии платежных документов, подтверждающих самостоятельную уплату взносов. Еще одним доказательством служит справка от работодателя (налогового агента) об удержании и перечислении сумм таких взносов по поручению физлица, которая выдается по утвержденной форме. Выписка Пенсионного фонда РФ при этом не является документом, подтверждающим расходы налогоплательщика, а также основанием для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с указанной ложной инструкцией, уже была направлена в налоговый орган, следует представить уточненную декларацию, обнулив в ней сумму ошибочно заявленного вычета. При неправомерном заявлении социального вычета налоговый орган откажет в его предоставлении, сформировав соответствующее решение по результатам проверки налоговой декларации.

Достоверную информацию о предоставляемых налоговых вычетах и порядке их получения можно найти в разделе «Налоговые вычеты».

Источник: ФНС

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