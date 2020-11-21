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Пропала бесследно автоледи после звонка покупателя ее Hyundai Creta в Новосибирске

10:44 21.11.2020 Фото: pixabay.com
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Продажа автомобиля в январе 2019 года жительницей Бердска закончилась жуткой трагедией. Ее задушенной нашли в глуши близ горнолыжного курорта Танай в Кузбассе.

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Женщина уехала на своем автомобиле марки Hyunday Creta белого цвета и пропала

Татьяна Кучеева из Новосибирска уехала на встречу с покупателем ее Hyundai Creta, но домой так и не вернулась. Женщину ищут уже неделю.

Автоледи уехала из дома на белом Hyundai Creta 12 ноября, около 15:00. С тех пор про 36-летнюю женщину никто ничего не слышал, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

К поискам жительницы Новосибирска подключились полицейские и следователи-криминалисты. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Новосибирск» подтвердили, что от родственников поступало заявление о пропаже Татьяны Кучеевой.

Брат пропавшей Евгений рассказал СМИ, что Кучеева уехала из дома после звонка покупателя ее машины. Этот разговор слышала мать. По окончании телефонной беседы женщина быстро собралась и уехала на автомобиле. После этого ее никто не видел, на следующий день мобильный местной жительницы был выключен.

Как рассказали в региональном главке МВД, заявление о пропаже женщины поступило в отдел полиции 17 ноября. В ведомстве добавили, что сибирячка пропала без вести около шести дней назад. На страницу в социальных сетях Татьяна Кучеева последний раз заходила днём 12 ноября.

Также в МВД рассказали, что предположительно женщина покинула дом на белом внедорожнике Hyundai Creta. Не исключено, что она поехала на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Напомним, жуткой трагедией закончилась продажа черного "Пежо" для жительницы Бердска Ирины Синнельниковой. 11 января 2019 года она поехала продавать автомобиль. А через двое суток ее замерзшее тело нашли в глуши близ горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. 34-летнюю мать двоих маленьких детей били электрошокером и задушили удавкой двое бердчан.

Суд по громкому уголовному делу в отношении Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова, обвиняемых в убийстве Ирины, подходит к концу. Прокурор требует для первого 21 год лишения свободы, второму - 20 лет, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Стоит отметить, что они продали автомобиль в Кемерово всего за 150 тыс. рублей через интернет. Так на них и вышли правоохранители.

Hyundai Creta Peugeot автоледи внедорожник поехала продавать авто пропала без вести Татьяна Кучеева Ирина Синельникова
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