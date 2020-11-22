Каков размер компенсации расходов на погребение

|1. Социальное пособие на погребение
|Размер
|7656,08 руб.
|Периодичность выплаты
|Единовременно (обращение должно последовать не позднее шести месяцев со дня смерти)
|Круг
получателей
|Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
|Основные
документы
|1) заявление;
3) справка о смерти;
4) документ подтверждающий, что умерший не работал (трудовая книжка или объяснительная записка о причинах её отсутствия);
5) справка о том, что умерший не являлся пенсионером (сведения о том, что пенсия умершему гражданину не назначалась).
|Основание
|Ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ
Источник: mtsr