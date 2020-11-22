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Каков размер компенсации расходов на погребение

05:00 22.11.2020 Фото: pxfuel
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7656,08 рублей выплачивают единовременно (обращение должно последовать не позднее шести месяцев со дня смерти).

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Компенсация составляет 7656,08 рублей
1. Социальное пособие на погребение
Размер 7656,08 руб.
Периодичность выплаты Единовременно (обращение должно последовать не позднее шести месяцев со дня смерти)
Круг
получателей		 Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
Основные
документы		 1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) справка о смерти;
4) документ подтверждающий, что умерший не работал (трудовая книжка или объяснительная записка о причинах её отсутствия);
5) справка о том, что умерший не являлся пенсионером (сведения о том, что пенсия умершему гражданину не назначалась).
Основание Ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ

Источник: mtsr

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