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Маньяк с огнем: Кто поджигает киоски в Бердске? Есть ли еще жертвы? Ответы МЧС

11:07 23.11.2020, Алена Романцова Фото: Читателей
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Полиция ищет серийного поджигателя, возбудили 2 уголовных дела. 7 ноября загорелся павильон на ул. Ленина. 4 ноября полыхал новый торговый павильон быстрого питания «Фуд Мастер» в Микрорайоне.

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Сгорел еще один киоск в Бердске

Найден ли серийный поджигатель киосков в Бердске? Были ли еще поджоги? На эти вопросы ответил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бердску ГУ МЧС Руслан Безносенко. Напомним, ищет серийного поджигателя киосков с фаст-фудом полиция в Бердске. Возбудили 2 уголовных дела. 7 ноября загорелся торговый павильон, расположенный на ул. Ленина. Ранее, 4 ноября полыхал пламенем новый торговый павильон быстрого питания «Фуд Мастер» в Микрорайоне Бердска. Также, по данным "Курьер. Среда. Бердск" 12 ноября огнем был подвержен торговый павильон возле торгового центра в Микрорайоне. Примечательно то, что все пожары произошли в одно и то же время - в 4 часа утра.
Есть ли результаты расследования дела о поджогах?

- Кто поджигал киоски - пока информации нет. И подобных случаев в Бердске не было, - рассказал Руслан Михайлович 23 ноября.

Также он отметил, что по пожарам в Бердске есть снижение - их произошло 234, в прошлом году на 23 ноября было 304. В 2020 году погиб 1 человек, в прошлом 8.

Безносенко отметил, что в этом году возросло количество случаев с погибшими детьми в пожарах. В связи с пандемией дети часто остаются дома одни.

- Если приходится оставлять детей одних, нужно рассказать им, что делать, если начинается пожар. Как обращаться с плитами, печками, - напомнил родителям Руслан Михайлович.

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