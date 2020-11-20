Поджоги в 4 утра: Ищет серийного поджигателя киосков с фаст-фудом полиция в Бердске. Возбудили 2 уголовных дела

Уже три киоска пострадали от рук предполагаемых злоумышленников. Сгорело холодильное оборудование, огонь затронул стены и потолок.

Из-за пожаров возбуждено уголовное дело

Дело о поджигателей киосков набирает обороты в Бердске. Неизвестных разыскивает полиция.

Напомним, что 7 ноября загорелся торговый павильон, расположенный на ул. Ленина. Ранее, 4 ноября полыхал пламенем новый торговый павильон быстрого питания «Фуд Мастер» в Микрорайоне Бердска.

Также, по данным "Курьер. Среда. Бердск" 12 ноября огнем был подвержен торговый павильон возле торгового центра в Микрорайоне. До уничтожения в киоске продавали масло, молочные продукты и мясо.

Примечательно то, что все пожары произошли в одно и то же время - в 4 часа утра.

Из-за действий предполагаемых злоумышленников многие предприниматели остались без работы и фактически без средств к существованию.

Директор бердской ассоциации предпринимателей Олег Чебаненко наряду с потерявшими бизнес серьезно беспокоится по этому поводу. Предполагать и выносить какие-то выводы не может. Делом занимается полиция. Но и сами предприниматели не сидят на месте. Олег отправил письмо уполномоченному по защите прав предпринимателей Николя Мамулата. От произошедшей ситуации в шоке все. Многие владельцы действующих киосков боятся, что подобное может произойти и с ними.

Случившуюся ситуацию Олег Чебаненко даже сравнил с 90-е годами. Восстанавливать потерянное будет непросто.

- Утраты потерпели приличные. В киосках имелось дорогостоящее оборудование. Для кого как по ценности. Начать всё заново и начать с нуля очень тяжело. Особенно в такое время. Это скажется и на экономике, и на всем,- признался Олег Юрьевич.

Начальник отдела МВД Бердска Владимир Соколов пояснил сегодня, 20 ноября "Курьер. Среда. Бердск", что только по двум фактам возгорания от 4 и 7 ноября возбуждено уголовное дело. О поджоге 12 ноября не сообщали.

- По первому факту и второму факту возбудили уголовное дело. Расследование идет полным ходом. В данное время проводится экспертиза. Разбираемся,- прокомментировал Владимир Васильевич.

Напомним, что согласно п.2 ст.167 УК в результате пожара, причиной которого являлся намеренный поджог чужого имущества, никто не пострадал, однако сумма нанесенного ущерба является значительной, то подсудимому грозит:

- штраф до 40 тыс. руб.;

- исправительные работы до 12 месяцев;

- арест до 3 месяцев;

- принудительные работы до 2 лет;

- лишение свободы до 2 лет.

В остальных случаях предусмотрено наказание на срок в виде лишения свободы до 5 лет.

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Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/11/04/617938-polyxal-novenkij-torgovyj-pavilon-fud-master-v-mikrorajone-berdska-podozhgli