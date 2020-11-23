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Едет на на ток-шоу "Давай поженимся!" Первого канала похудевший на 41 кг Павел Синицын из Бердска

12:44 23.11.2020, Алина Бурова Фото: предоставлено Павлом Синицыным
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Сибиряк весит 129 кг, но это не предел его мечты, ведь впереди встреча с невестой.

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За 2,5 года Синицыну удалось сбросить порядка 41 кг

36-летний житель Бердска похудел на 41 кг и собирается на одну из передовых телепередач страны "Давай поженимся".

В августе 2018 года Павел весил 170 кг. За 2 года Синицыну удалось сбросить лишний вес и встретить зиму 2020 года в 127 килограммовом веса. Сибиряк полон сил и энергии, готов к предложениям по поводу участия в различных ток-шоу.

Как утверждает Павел, изначально на "Давай поженимся" он не собирался. Его туда пригласили.

- Я туда не собирался. Меня туда звали уже 2 раза редакторы программы. Обо мне узнали в интернете. Сейчас мы сотрудничаем, в процессе работы. Предварительно согласие получили. Есть несколько нюансов, которые необходимо решить и есть определенные условия, - рассказал Павел Синицын, сегодня 23 ноября, "Курьер. Среда. Бердск".

Об условиях свадебного ток-шоу Синицын распространяться не стал, однако верит, что когда-нибудь ему удастся найти свою настоящую любовь.

- Как такового образа будущей невесты у меня нет. Тут по принципу: "Понравится или не понравится". Я также могу познакомиться с ней в кругу друзей или еще где-то. Приму участие в телевизионном проекте для опыта, а дальше как пойдет,- прокомментировал Павел.

О подробностях по похудению 36-летнего бердчанина - читайте в ближайшее время.

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