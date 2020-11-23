23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика / Похороны

Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин

13:12 23.11.2020 Фото: r-19.ru
0

Организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали.

% name% title
Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Скончался экс-глава Хакасии Виктор ЗиминУмерла актриса сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Малени МоралесЕщё 542 новостей

Сегодня в пять часов утра по московскому времени в Москве скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом 19rus.info сообщил источник, близкий к окружению бывшего губернатора. Организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали.

Напомним, что заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона Виктор Зимин был госпитализирован в августе этого года после заражения коронавирусом. Все это время он находился в военном госпитале в Москве.

Известно, что до того, как у Зимина выявили COVID-19, он с рабочим визитом был на Дальнем Востоке.

Справка

Виктор Михайлович Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос Краснотуранского района Красноярского края.

В 1981 году окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (ныне Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова), в 2007 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Проходил воинскую службу по призыву в рядах танковых войск Советской Армии.

С 1983 года работал в Иркутском строительно-монтажном управлении, через три года был назначен главным инженером строительно-монтажного управления в Боготоле (Красноярский край), а спустя полтора года — начальником управления.

С 1992 года был заместителем начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги по строительству.

В 2003 году Зимина избрали депутатом Верховного Совета Республики Хакасия.

В 2007 года он был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва.

10 декабря 2008 года депутаты Верховного совета Республики Хакасия по предложению президента РФ Дмитрия Медведева наделили Виктора Зимина полномочиями председателя правительства Хакасии. 15 января 2009 года он приступил к осуществлению полномочий.

С 18 ноября 2010 года в связи с принятием Конституционного закона Хакасии должность Зимина стала именоваться — глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Госдумы РФ шестого созыва от партии "Единая Россия", но отказался от депутатского мандата.

В 2013-2018 годах был председателем Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

8 сентября 2013 года Виктор Зимин был избран главой Республики Хакасия — председателем правительства Республики Хакасия. За него проголосовали более 63% избирателей.

22 сентября 2018 года заявил, что принял решение уйти с поста главы Хакасии.

Источник: 19rus.info

глава скончался Хакассия Виктор Зимин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Свиноводы и кондитеры попросили ввести пошлину на экспорт зерна у Мишустина
14:00 23-11-2020
Свиноводы и кондитеры попросили ввести пошлину на экспорт зерна у Мишустина
БердскГорячую воду отключили в единственном доме ЖК «Изумрудный» в Бердске
13:58 23-11-2020
Горячую воду отключили в единственном доме ЖК «Изумрудный» в Бердске
Идеальная талия Анфисы Чеховой восхитила сеть
13:50 23-11-2020
Идеальная талия Анфисы Чеховой восхитила сеть
Как правильно сдать тест на COVID-19. Можно ли чистить зубы?
13:45 23-11-2020
Как правильно сдать тест на COVID-19. Можно ли чистить зубы?
Когда солить капусту в конце ноября? Лунный календарь благоприятных дней заготовки квашеной капусты
13:40 23-11-2020
Когда солить капусту в конце ноября? Лунный календарь благоприятных дней заготовки квашеной капусты
БердскЦентр современной медицина «СМАРТМЕД» 1
13:31 23-11-2020
Центр современной медицина «СМАРТМЕД»
БердскПрописали 77 призраков-иностранцев в своих квартирах "бизнесмены" Бердска
13:30 23-11-2020
Прописали 77 призраков-иностранцев в своих квартирах
Платья для полных: В чем встречать новый 2021 год?
13:20 23-11-2020
Платья для полных: В чем встречать новый 2021 год?
Цена "Спутник V": Будет ли она дешевле Pfizer и Moderna?
13:18 23-11-2020
Цена
Об ударе по объекту Saudi Aramco в Джидде заявили хуситы
13:15 23-11-2020
Об ударе по объекту Saudi Aramco в Джидде заявили хуситы