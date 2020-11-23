Организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали.

Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Сегодня в пять часов утра по московскому времени в Москве скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом 19rus.info сообщил источник, близкий к окружению бывшего губернатора. Организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали.

Напомним, что заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона Виктор Зимин был госпитализирован в августе этого года после заражения коронавирусом. Все это время он находился в военном госпитале в Москве.

Известно, что до того, как у Зимина выявили COVID-19, он с рабочим визитом был на Дальнем Востоке.

Справка

Виктор Михайлович Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос Краснотуранского района Красноярского края.

В 1981 году окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (ныне Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова), в 2007 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Проходил воинскую службу по призыву в рядах танковых войск Советской Армии.

С 1983 года работал в Иркутском строительно-монтажном управлении, через три года был назначен главным инженером строительно-монтажного управления в Боготоле (Красноярский край), а спустя полтора года — начальником управления.

С 1992 года был заместителем начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги по строительству.

В 2003 году Зимина избрали депутатом Верховного Совета Республики Хакасия.

В 2007 года он был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва.

10 декабря 2008 года депутаты Верховного совета Республики Хакасия по предложению президента РФ Дмитрия Медведева наделили Виктора Зимина полномочиями председателя правительства Хакасии. 15 января 2009 года он приступил к осуществлению полномочий.

С 18 ноября 2010 года в связи с принятием Конституционного закона Хакасии должность Зимина стала именоваться — глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Госдумы РФ шестого созыва от партии "Единая Россия", но отказался от депутатского мандата.

В 2013-2018 годах был председателем Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

8 сентября 2013 года Виктор Зимин был избран главой Республики Хакасия — председателем правительства Республики Хакасия. За него проголосовали более 63% избирателей.

22 сентября 2018 года заявил, что принял решение уйти с поста главы Хакасии.

Источник: 19rus.info