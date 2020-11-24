Что делать, если муж не хочет жену?

Прежде чем набрасываться с обвинениями в адрес партнера, необходимо обратить внимание на себя и не требовать от него того, чего и вы не в силах ему дать.

После нескольких лет брака от былой страсти и романтики не остается и следа

После нескольких лет брака от былой страсти и романтики не остается и следа. С такой проблемой нередко сталкивается множество пар, пытаясь понять, почему муж не хочет жену. Прежде чем устраивать скандал, следует разобраться в причинах происходящего и найти решение, которое устроит обоих.

Отсутствие желания

К самым распространенным причинам относятся рутина и быт, съедающие отношения изнутри. Накаленная обстановка приводит к ссорам и непониманию. В какой-то момент некогда близкие люди ощущают ненависть по отношению друг к другу.

К причинам отсутствия желания относятся:

Внешность — на стадии романтических встреч девушка подносит себя с самой лучшей стороны, тщательно следит за собой (макияж, прическа, маникюр, педикюр). Как только пара закрепляет отношения штампом в паспорте, женщина постепенно перестает следить за собой. Мужчина, привыкший к другой картинке, не хочет видеть спутницу неопрятной и ищет «идеальную картинку» на стороне.

Семейные скандалы — выяснение отношений убивает в представителях противоположного пола сексуальное влечение в принципе.

Чрезмерная опека — при таком отношении со стороны женщины глава семьи перестает чувствовать себя опорой. Ему все время кажется, что его, словно малое дитя, оберегает «мамочка» — это отталкивает от близости с любимой.

Скучно в постели — близость стала обыденной и неинтересной, без добавления новизны и экспериментов. Отсюда и потеря интереса к партнеру.

Беременность жены — мужчина боится лишний раз прикоснуться к ней из страха навредить будущему малышу, поэтому отказывается от близости.

Психологическая нагрузка — мужчины устроены так, что все проблемы привыкли держать в себе. В итоге эмоциональное состояние дает сбой, негативно сказываясь на интимных отношениях.

Заболевания и патологии — при физиологической особенности организма или инфекционных заболеваниях возможно снижение сексуальной активности. Подавляющими факторами служат алкоголизм, психическое расстройство, нарушения эндокринной системы и возраст.



Связь на стороне — мужчина вполне удовлетворен, соответственно, не испытывает сексуального «голода».Возрастные изменения — после 40 лет у мужчин снижается тестостерон, отвечающий за половое влечение.

Почему супруг не хочет жену — объяснения мужчин

Замечая охлаждение в отношениях, женщина пытается разобраться в причинах, почему муж не хочет жену — рассмотрим мнения мужчин:

Венерическое заболевание — вряд ли супруг признается в этом. Вероятнее всего, будет лечиться, придумывая всяческие отговорки, чтобы не исполнять супружеский долг.

Стресс и усталость на работе — после трудного дня, добираясь домой по пробкам, хочется побыстрее очутиться на диване, отдохнуть, поспать. Сил нет даже на мысли об интимной близости, не говоря о самом процессе.

Хочется новизны в отношениях — нередко мужчины по-прежнему желают свою жену, но им хочется новенького, а глядя на любимую, язык не поворачивается предложить ей что-то нестандартное. Просто потому, что вмиг одолевает непонятно откуда взявшееся чувство стыда.

Чтобы окончательно не разрушить брак, следует чаще говорить по душам, не стесняться озвучивать свои желания. Быть может, партнерша только и ждет от предмета своего обожания чего-то неординарного.

Если муж не хочет близости — что делать

Попадая в подобную ситуацию, первым делом стоит обратить внимание на себя и свое поведение. Возможно, есть смысл что-то подкорректировать, прежде чем обвинять во всем мужчину:

соблазнить мужа, надев соответствующее белье, нежно взглянуть на него, слегка улыбнувшись;

оставшись наедине, попробовать что-то новое, чего раньше не было;

больше внимания уделять внешности, следить за фигурой и телом;

проявлять заботу о любимом мужчине, делать комплименты — все это способствует возбуждению;

оставлять за мужем право принимать важные решения, тем самым давая понять, что именно он глава семьи;

выслушивать все замечания в свой адрес, принимать их к сведению, в свою очередь, четко формулируя замечания по отношению к нему;



отпустить ситуацию и перестать постоянно контролировать мужчину, давая ему свободу действий;даже находясь дома, быть привлекательной, следить за внешностью — сменить прическу, посетить салон красоты, купить новое белье;устроить романтический ужин при свечах, предложить прогуляться просто так, безо всякого повода сделать приятный подарок;проявить инициативу в интиме, предложив попробовать ролевые игры, поговорить на тему его эротических фантазий.

Задаваясь вопросом, что делать, если муж не хочет жену, следует принять это к сведению.

Первопричина возбуждения мужской сексуальности — соответствующее поведение, некая игривость, особый взгляд и жесты. Все остальное — второстепенно.

Возобновление физической близости — советы психологов

Основная задача — выяснить причину, а не сделать партнера виноватым. При соблюдении несложных правил вернуть желание вполне реально:

Дать себе и мужчине свободное пространство. У пар, где оба знают о каждом шаге друг друга, просто не остается места для страсти. Супруги живут, как родственники или просто друзья. Необходима хоть маленькая тайна, вызывающая интерес у партнера. Исправить ситуацию поможет «глоток свежего воздуха».

Не стесняться говорить о том, кому, как и что нравится и наоборот. Время от времени шептать на ушко ласковые слова, одурманивая и завораживая одновременно, пробуждая влечение.

Не избегать близости, разбавив процесс прелюдиями в виде массажа, поцелуями, неожиданными прикосновениями, нежными словами, приятной релаксирующей музыкой, свечами или приглушенным светом.

Подогреть интерес партнера к своей персоне: среди рабочего дня послать сообщение не бытового характера, а отправить фотографию эротического содержания. При этом не требуется дополнять его текстом. Мужчина наверняка будет с нетерпением ждать окончания рабочего дня, чтобы быстрее встретиться с любимой.

Психология мужчины такова, что он по природе своей ощущает себя победителем, охотником, добытчиком и альфа-самцом. Задача женщины — постоянно подогревать его интерес к своей персоне, быть для него не только другом, соратником и единомышленником, но и любовницей, умеющей слушать и улавливать на лету желания.

Тогда у супруга проснется азарт, и он захочет ответить тем же. В семьях, где практикуется подобная модель поведения, практически не бывает разногласий.

Чтобы по прошествии нескольких лет совместного проживания не столкнуться с проблемой интимного характера, необходимо периодически устраивать себе отдых. Для этого необязательно выезжать заграницу. Достаточно провести выходные вместе, выбраться на природу, отключив мобильные телефоны, чтобы никто не смог нарушить семейного уединения.

Итог

Отсутствие полового влечения мужчины по отношению к своей жене может быть продиктовано заболеваниями, возрастными изменениями и стрессовыми ситуациями.

Прежде чем набрасываться с обвинениями в адрес партнера, необходимо обратить внимание на себя и не требовать от него того, чего и вы не в силах ему дать.

Для возобновления былой страсти стоит разнообразить интимную жизнь, без стеснения поговорить на эту тему и прислушаться друг к другу. Периодически устраивать себе отдых, отключив мобильные телефоны.

При нерегулярной интимной жизни не нужно рубить с плеча. Необходимо выяснить причину и найти выход из сложившейся ситуации. Тогда вопрос, почему муж не хочет жену, отпадет сам собой.

Источник: kleo.ru