Мужчина не пишет первый, но всегда отвечает. Стоит ли наедятся на такие отношения?

Мужчина-врун. Постоянно ищет отговорки, чтобы лишний раз не рассказывать о себе. Он не только не пишет первым, он встречается с несколькими дамами одновременно.

Молодых девушек и женщин часто мучает вопрос: если парень не пишет первый, то стоит ли ему писать

По мнению психологов, сигналы от возлюбленного или знакомого, если парень не пишет первый, но отвечает на сообщения, могут обозначать различные чувства и эмоции. Прежде чем предпринимать какие-либо опрометчивые действия, рекомендуется разобраться, в чем причина его молчания.

Возможные причины отсутствия инициативы со стороны молодого человека или мужчины

Молодых девушек и женщин часто мучает вопрос: если парень не пишет первый, то стоит ли ему писать. Ведь причин может быть множество. Первая мысль, которая приходит в голову: «Значит, я ему неинтересна».

Специалисты выделяют несколько возможных причин:

Молодые люди очень часто проверяют свою избранницу. Они не желают проявлять инициативу в отношениях, пока не убедятся, что их любят.

Некоторые парни и зрелые мужчины порой не желают досаждать своей возлюбленной, подруге лишними разговорами. Это совсем не значит, что человек потерял интерес или не хочет общаться. Поэтому, если парень не пишет первый, но отвечает, можно узнать у него причину подобного поведения.

Порой молодого человека все устраивает. Он не желает что-то менять в своей жизни. Возлюбленной остается лишь смириться с происходящим или же выяснить отношения.

Психологи советуют поинтересоваться у собеседника, хочет он общаться или нет. Иногда парни и мужчины скрывают, что у них есть другая девушка или женщина. Если информация подтвердится, то нужно просто прекратить общение.

Иногда дамы слишком напористы и откровенны. Даже влюбленного мужчину могут напугать подобные действия. Необходимо немного передохнуть. Возможно, любимый сам даст о себе знать.

Если парень не пишет первый, то это может значить, что девушка или женщина неправильно поняла намерения любимого. Возможно, у человека нет чувств, даже дружеских. Решением проблемы может стать откровенный разговор. Если же не получается поинтересоваться у человека о причинах его поведения, то можно прекратить общение на определенный промежуток времени. При длительном отсутствии сообщения от избранника лучше отказаться от общения вовсе.

Мужчины — игроки по жизни. Порой они заставляют страдать совершенно не любимую женщину. Психологи советуют вовремя распознать настоящие чувства.



Иногда человек настолько занят, что не может выделить на общение даже несколько минут. Возможно, у него загруженный рабочий день и плотный график. Поэтому, если парень не пишет первый, то стоит написать ему самой.

Хоть перечень причин довольно внушительный, но он не исчерпывающий. Сколько людей — столько различных мнений, проявлений эмоций, чувств и характеров. Порой не стоит близко к сердцу принимать ситуацию. Возможно, не все так плохо, как кажется.

Как поступить в такой ситуации

Решения того, как себя вести, если парень не пишет первый, но отвечает, могут быть следующими:

Подождать.

Больше писать.

Вывести человека на откровенный разговор.

Смириться с молчанием.

Если же ни один из предложенных способов не помогает, то следует отпустить ситуацию. Может, через какое-то время человек соскучится и решит написать первым.

Разные типы мужчин: как себя ведут при разговорах

Психологи выделяют несколько типов мужчин. Их характер может стать одной из главных причин молчания:

Он — нарцисс. Его обаяние, талант, успех, красота и харизма завораживают всех вокруг. Его разговор искрящийся. Однако, попав на крючок, девушка будет скорее мириться с его требованиями, критикой и эгоизмом. Такой человек не только не будет писать первым, а также всячески будет обращать все внимание на себя. Нарциссы часто привлекают, и это очень опасно. Они будут нуждаться друг в друге в одну минуту, а в следующую будут сражаться за то, чьи потребности стоят на первом месте. Нарциссизм можно вылечить смелостью, временем и преданностью себе.

Эмоционально недоступный. Он полон отговорок и нерешителен, много говорит о своем прошлом. Он быстро заявляет, что девушка ему нравится, но не ищет серьезных отношений по каким-либо причинам. Такой человек будет постоянно уходить от откровенного разговора.

Мужчина, нуждающийся в исправлении. Он чувствует себя «ниже избранницы». Девушка же считает его «неограненным алмазом». Мужчина, который стоит перед ней сегодня, не велик, но у него есть потенциал. Встречи с ним кажутся проектом. Такой человек будет постоянно проявлять нерешительность и чувствовать себя хуже, чем есть на самом деле.

Мистер «обязательство-фоб». У него были короткие отношения и, возможно, он никогда не был женат. У него есть несколько оправданий, почему он не встретил нужную женщину. Одно из его любимых слов — «когда-нибудь». Такой человек будет всегда забывать не только написать, но и просто поздороваться на улице.

Человек «пушовер». Он согласится со всем, что скажет девушка. У него низкая самооценка, нет чувства уверенности в себе. Он не может озвучивать или аргументировать свои мнения или желания. Такой человек будет всегда ждать сообщения от избранницы.



Мужчина-врун. Постоянно ищет отговорки, чтобы лишний раз не рассказывать о себе. Он не только не пишет первым, он встречается с несколькими дамами одновременно. Такой мужчина может оказаться женат или состоять в отношениях.

Важно вовремя распознать тип мужчины. Именно черты характера, которые отличают его от других, влияют на эмоциональность и чувства. Чем скорее женщина поймет, какой перед ней человек, тем быстрее она сможет что-то предпринять.

Не рекомендуется стараться спасти отношения или заставлять человека общаться. Важно просто «плыть по течению».

Иногда после знакомства, еще не зная черт характера человека и его образа жизни, женщина не понимает, как себя нужно вести. Если собеседник не в настроении (после тяжелого трудового дня, встречи с друзьями или какого-либо мероприятия), то ему не захочется отвечать на сообщения.

Итоги

Специалисты советуют не беспокоиться по поводу молчания избранника. Зачастую нельзя сказать точно, что же именно является причиной подобного бездействия. Психологи утверждают: если человек отвечает на сообщения, значит ему небезразлично.

Источник: kleo.ru