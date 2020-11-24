Интрига: Выборы мэра Бердска переносятся? Дата зависит от числа претендентов на мэрское кресло

Возможно, до 25 декабря конкурсная комиссия не успеет рассмотреть все заявки кандидатов на высший муниципальный пост и проверить подлинность документов. Тогда новый глава в Бердске появится уже в 2021 году.

Депутаты выберут главу Бердска на следующую пятилетку

Мэру Бердска Евгению Шестернину осталось управлять городом 3 дня. 26 ноября у него истекает срок полномочий. Напомним, что его выбрали главой в этот день в 2015 году депутаты на сессии тайным голосованием. Шестернин прошел конкурсный отбор среди 14 кандидатов на высший муниципальный пост. И ему народные избранники отдали предпочтение из тройки лидеров, набравших в ходе конкурса наибольшее количество баллов.

Аналогичная процедура избрания мэра Бердска по конкурсу предстоит и в 2020 году. Впрочем, пока остается интрига: будет ли участвовать в выборах главы на следующую пятилетку Евгений Шестернин. Он, выйдя из отпуска 20 ноября, пообещал «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшие дни озвучить свое решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердска» старт новых выборов мэра будет дан 27 ноября. В этот день бердские депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать «среди своих» четверых членов конкурсной комиссии. Еще четырех назначит губернатор Травников. Комиссии предстоит принимать документы от претендентов на кресло главы города.

Спикер горсовета Владимир Голубев сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что заявки на участие в конкурсе начнут принимать 4 декабря. И уже 25 декабря, возможно, состоится сам конкурс (тестирование кандидатов) и тайное голосование на сессии. Перед этим народные избранники рассмотрят планы социально-экономического развития Бердска каждого из конкурсантов и зададут им вопросы. Претендентов должно быть не менее двух, чтобы выборы были альтернативными и считались состоявшимися. В противном случае, конкурс объявят снова и все процедуры начнутся сначала.

Накануне Владимир Голубев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что до 25 декабря конкурсная комиссия может не успеть проверить правдивость справок и документов кандидатов на высший муниципальный пост Бердска. Все зависит от числа заявившихся на конкурс. Тогда сами выборы придется перенести на 2021 год. Первоначально так и планировали — провести тестирование и голосование после новогодних каникул.

- 3 декабря состоится первое заседание конкурсной комиссии. С 4-го числа принимаем документы — по плану до 17 декабря. 25 декабря планируется сессия (по выборам главы — прим. ред.). Но, возможно, мы ее перенесем на более поздний срок, - прокомментировал Голубев «Курьер. Среда. Бердск» 24 ноября.

О планах Шестернина на участие в выборах мэра Бердска он не стал распространяться:

- Пока ничего не могу сказать.

Стоит отметить, что нынешний градоначальник останется в должности до того момента, когда депутаты назовут имя нового главы. Такой порядок прописан в Уставе Бердска — город не может остаться без управления.

Напомним, что в 2015 году, когда в Бердске впервые выбрали мэра по конкурсу, заявилось 14 кандидатов - от массажиста и офицера ФСБ до доктора наук и глав муниципальных образований. Пять лет назад документы принимали от конкурсантов с 1 по 15 октября. А выборы состоялись 26 ноября.

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