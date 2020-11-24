Как заставят Бердск пустить москвичей на пассажирские перевозки? «Согласия депутатов никто не спросит»

Город может отказаться от навязанной транспортной реформы, которая предполагает выбросить за борт нынешних перевозчиков — муниципальных и частных. Но тогда региональная власть может насильно забрать полномочия.

За последние годы пассажирские перевозки в Бердске "устаканились" и снова решили все "сломать"

Бердск сотрясается от грядущей транспортной реформы при участии москвичей. Градус обсуждения зашкаливает, поскольку в коридорах бердской власти уверены, что новая схема пассажирских перевозок (по принципу мусорной реформы с одним регоператором) только навредит. Но сможет ли город отказаться от реформирования пассажирских перевозок, как это сделал Новосибирск?

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в город зайдет госкорпорация ВЭБ.РФ, занимающаяся пассажирскими перевозками. Компания планирует создать единого оператора-перевозчика. Ему и достанется вся прибыль от бизнеса.

Реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в Бердске приспособлены для автобуса. Люди будут ходить пешком?

Чиновники предполагают, что если реформа окажется бесполезной или вредной, внедрять ее в городе не будут. И никто якобы не заставит. Дескать, учитывают не только фактор безопасности пассажирских перевозок, но и интересы бизнеса, работающего в этой отрасли. Но москвичам глубоко плевать на местные особенности, социальную напряженность и потерю работы бердчанами. Московскими бизнесменами движут деньги.

Но мэр Бердска Евгений Шестернин отказался озвучивать по телефону свою позицию относительно транспортной реформы. Он заявил, что ответит только на письменный запрос редакции.

Между тем, есть другой путь заставить бердчан, а также Искитим и Искитимский район пустить варягов на свои дороги. Это придумать областной закон, забирающий часть полномочий у муниципалитетов. И тогда, считает директор Бердского ПАТП и депутат горсовета Елена Бороздина, устоявшаяся система сломается.

- Как только появилась информация о транспортной реформе мы сразу же написали обращение в законодательное собрание, чтобы не допустили рейдерского захвата рынка и перераспределения полномочий из города в область. Бердск — это самостоятельный субъект. У него есть исключительные полномочия в соответствии со 131-м законом. И передавать полномочия в область по организации транспортного обслуживания по меньшей мере нецелесообразно, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 24 ноября Бороздина.

По ее словам, скорее всего, тему вынесут на внеочередную сессию 27 ноября для того, чтобы поставить в известность всех депутатов.

- Если региональный минтранс пойдет по пути реформирования Твери, то согласие депутатов горсовета никто не спросит. Там приняли областной закон о перераспределении полномочий и забрали у Твери полномочия по организации пассажирских перевозок. А федеральный закон №131 не предполагает согласие города поделиться своими полномочия, - прокомментировала Елена Викторовна.

Если заксобрание Новосибирской области откажется идти по тверскому пути, то Бердск, по оценке Бороздиной, должен отказаться от предложенного реформирования. Как она рассказала, беспокойство бердчан нашло отклик у депутатов регионального парламента, избранных от Бердска, которые не видят оснований менять сложившуюся транспортную систему.

Подробности - в ближайшее время.

Что изменится

Губернатор Андрей Травников уже провел совещание с ВЭБ.РФ по проекту реформирования общественного транспорта Новосибирской области с участием главы Бердска. Поскольку и у чиновников, и у депутатов, и у местных перевозчиков осталось много вопросов, решили создать межведомственную рабочую группу для рассмотрения вопроса модернизации и развития общественного транспорта Новосибирской агломерации. До 30 декабря 2020 года необходимо придумать, как ввести оптимальную маршрутную сеть, обновить автотранспорт и принять график реализации проекта в Бердске.

Предполагается, что горадминистрация заключит с компанией брутто-контракт на 5 или 10 лет. Он предполагает, что мэрия будет оплачивать работу ВЭБ.РФ за счет местного или регионального бюджетов. Власти решат сколько рейсов и в каком направлении совершит перевозчик, а также проконтролируют работу оператора. Для выполнения контракта ВЭБ.РФ проведет аукцион и заключит договоры с победителем. Договор на год с новым перевозчиком обойдется Бердску в 905 млн рублей. При этом собственные доходы города составляют порядка 933 млн рублей в год. Остальное — дотации из областного бюджета.

Что предполагает транспортная реформа

1. Поставка в Бердск более 100 больших низкопольных автобусов, находившихся в эксплуатации не более года и одного цвета. Поставка одна по контракту, срок которого 10 лет.

2. Действующих бердских перевозчиков заменят предложенные компанией ВЭБ.РФ.

3. Предполагается, что автобусы, в которых будет действовать, в том числе, льготный проезд, будут курсировать с интервалом в 20 минут, а все маршрутки будут сняты с линии. Муниципальное АТП продолжит существовать лишь как автопарк.

4. Тариф на проезд станет единым.

5. Альтернативным транспортом в Бердске станет только такси.

6. Водителями могут стать вахтовики, в том числе москвичи.

Директор ПАТП Бердска и депутат Елена Бороздина выступила категорически против транспортной реформы.

- Это больше похоже на рейдерский захват. На мой взгляд, это экономически нецелесообразная перспектива. Сегодня у бердчан есть выбор - поехать на автобусе ПАТП или на маршрутке частного перевозчика. Время ожидания составляет сегодня 3 минуты. Я категорически против реформы. Считаю, что 20 минут ожидания транспорта - это недопустимо для наших климатических условий. Весь Бердск, мягко говоря, не будет в восторге от этой реформы. Все развалят, а мы не соберем, - высказалась Елена Викторовна.

Аналогичной точки зрения придерживается и владелец нескольких бердских маршруток Владимир Луцкин. Его реформа сделает банкротом.

- Я купил в лизинг 5 маршрутных «Газелей», обновил свой автопарк для работы в 2021 году. Теперь я стану банкротом, мое жилье отберут в счет долгов. Я останусь на улице со своей семьей. Ждать автобус с интервалом 20 минут будет очень холодно. Представьте, что будет в новых больших автобусах - горожане будут вынуждены ездить, как селедки в банках.

Члены депутатского объединения «Народный депутат» Ольга Козишникова, Николай Сычев, Николай Бауэр и Александр Окунев подготовили обращение по поводу грядущей реформы. Они высказали недовольство тем, что столь серьезный вопрос и для бюджета, и для всех избирателей города принимали кулуарно, без обсуждения с депутатами. Народные избранники уверены, что нарушается закон о местном самоуправлении, что права власти и законные интересы населения попрали.

Глас народа

я не "аноним".Я Людмила, 21 ноября:

- Гнать их надо. Что-то москвичи зачастили в наш регион. Мусорная реформа, управляющие компании в Новосибирске под себя подминают, в Бердске в некоторых идут переговоры, теперь ещё и транспорт. "Раздольный" стоит, благодаря москвичам. Кредиты понабрали под залог земли и умыли руки. Гнать их надо.

Аноним, 21 ноября:

- Потому что на западе перекрыли им кислород, а жить они привыкли в роскоши. Сейчас будут из народа последние соки выжимать, рентабельный бизнес просто отжимать. Сдается мне, что следующие в списке - управляющие компании, уж очень заманчивая сфера.

Сергей, 22 ноября:

- Всегда, когда влезают москвичи, ничего хорошего ожидать не стоит.

Руссо Туристо, 20 ноября:

- А как вообще можно планировать на одни автобусы потратить весь бюджет города? А на социалку, образование, медицину откуда деньги брать? Скажите, что нам это не по карману и пусть отвяжутся.

Аноним, 20 ноября:

- Прочитал о транспортной "реформе" в Новокузнецке, похожей на пермскую, с той разницей, что пришла питерская фирма со своими автобусами и водителями. Более 160 автобусов привезли и около 300 водителей. Водилы город не знают, путаются, график постоянно нарушается, автобусы ломаются, а маршрутчиков тоже, всех выгнали...

Вот что пишут пермяки, 20 ноября:

- Вот крик души жителя Перми о проходящей там транспортной реформе. ХВА-А-А-А-АТИТ!!!!!!! Довольно!!! Верните ПРЕЖНЮЮ маршрутную сеть и прекратите нас, общественнотранспортных, кошмарить! Довольно изобретать велосипед - маршрутная сеть, которая формировалась десятилетиями, была оптимальна и удобна! Хватит базарить деньги и прорехи латать за наш счёт! Вы, господа хорошие, даже представления не имеете, как это ежедневно в дождь и снег скакать по пересадкам, платить, платить и платить, искать чуть не ежедневно меняющие путь автобусы! "Господа! Вы звери, господа!.."

Ёла, 20 ноября 2020:

- Естественно, у этих планировщиков транспортных реформ всегда под задом личное авто, проблемы индейцев их не волнуют. Таких реформаторов заставить бы в обязательном порядке самим пользоваться плодами своих реформ, тогда появилась бы тема для обсуждения, а так - очередной отмыв бабла.

А вот еще отзыв из Перми, 20 ноября:

- Привожу еще один отзыв из Перми. Не надо изобретать велосипед... не надо нервировать людей. Нам и так непросто жить. Верните прошлую схему движения транспорта. Создается впечатление, что все нововведения исходят от чиновников, которые не живут в Перми.

Аноним, 20 ноября:

- В Новокузнецке 17 числа запустили транспортную реформу. Зайдите в группы Новокузнецк, почитайте отзывы. Просто коллапс какой-то. Все недовольны. Зачем усложнять людям жизнь. Так при этом всём отдать добровольно 900 млн. Спрашивается, зачем и для чего??? Лишат людей работы, создадут неудобства, транспорт будет ходить раз в 20-30 минут и мы за эти неудобства ещё должны 900 млн отдать. Вот так замечательно в мороз ждать 30 минут автобус. Насколько это абсурдно!!!! Зачем нашему маленькому городу нужны эти большие автобусы. Всё наши чиновники карманы себе набить не могут!

Аноним, 20 ноября:

- В городе медицина никакая, всё разваливается, денег нет, а на транспорт они готовы отдать почти миллиард. Это огромный ПОЗОР нашему городу!!!!!!!

Специалист, 21 ноября:

- По факту этот ВЭБ.РФ в данный момент рассчитывает сумму и составляет проект, схему перевозок. У этой конторы огромный ресурс, и с ними конкурировать не сможет ни один перевозчик. Если в двух словах, то они под себя сейчас пишут техзадание. Укажут наличие системы подсчета пассажиров, кондиционеры, камеры, электронные табло и прочее. Я уже молчу, что транспорт должен быть представлен новый. Ну и кто сможет сразу вбухать столько денег если не москвичи?! Естественно, все вложения и сверх этого будут заложены в эти брутто-контракты, да еще и прибыль. Потому и суммы миллиардные. А правительство области, точнее отдельные личности, потому и очень заинтересованы, что видимо ждут с этого всего вкусные откаты.

Аноним, 21 ноября:

- Вот интересно, а почему бы ВЭБ.рф и минфину за их спиной, вместо автобусов, не завезти в Бердск водопроводные трубы, да реформировать за 900 млн наш ветхий водопровод вместе с канализацией? Люди б расцеловали их и памятник в парке соорудили! И ломать автоперевозки не пришлось бы. А?

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